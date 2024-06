Padre Miguel Neto: "No Algarve, se não fossem os imigrantes não havia trabalhadores para o turismo"

Em colaboração com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais, está a ser preparada uma espécie de "guião espiritual" para quem pretenda fazer os caminhos de Fátima e de Santiago. “Vamos adaptar e sobretudo torná-lo em suporte informático, porque uma pessoa que faz uma peregrinação não é muito útil ir com um livro nas mãos."

Nesta entrevista, o sacerdote da Diocese do Algarve afirma que se deve olhar para o turismo “como porta de entrada na fé cristã, como parte do anúncio da primeira evangelização” e revela também a intenção da Pastoral do Turismo de reforçar o acompanhamento das pessoas que percorrem caminhos de peregrinação no país.

Noutro plano, o sacerdote chama a atenção para o risco de se matar a "galinha dos ovos de ouro" da economia portuguesa e pede uma maior aposta na diversificação económica. Miguel Neto lembra que essa tem sido uma preocupação constante da Igreja e em particular da Pastoral do Turismo. “Por isso é que nós falámos, por exemplo, nas últimas jornadas, sobre a 'Laudato Si' e nas próximas será a 'Fratelli Tutti', ou seja, claro que há que criar outras atividades para conseguimos viver."

O diretor nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto, defende que não se pode descurar a importância da “inclusão dos migrantes” e lembra que "no Algarve, se não fossem os imigrantes não havia trabalhadores para o turismo".

Os Santos Populares são uma das maiores manifestações coletivas das crenças da religiosidade popular no nosso país, com ou sem relação com o ritual oficial, até pela sua ligação com práticas antigas, que assinalavam a chegada do verão. Esta religiosidade popular deve ser educada? Como devemos olhar para estas celebrações que enchem as nossas cidades?

De facto, a religiosidade popular é uma cristianização daquilo que eram as festas que davam início ao verão e no nosso país é sempre algo muito característico e muito identitário, até da nossa vivência cristã. Há uma mistura entre aquilo que é a tradição quase civil e a tradição religiosa. Um exemplo disso é o das festas de Santo António em Lisboa, onde existe aquela tradição dos casamentos, que de um lado são sacramento e do outro lado não são.

Mas é uma face muito visível daquilo que é o cristianismo cultural e daquilo que é a celebração dos valores judaico-cristãos na nossa cultura. É algo que, muitas vezes, é esquecido por uma parte da Igreja mais intelectual ou mais pastoral, no sentido de centrada naquilo que são as estruturas da paróquia. Muitas vezes, essa componente é esquecida, mas é uma ótima forma de aproximar as pessoas daquilo que é a vida concreta da comunidade cristã.

Do ponto de vista da reflexão teológica, falta valorizar a utilização destes sinais e gestos simbólicos que expressam uma componente profundamente humana e também religiosa?

Sim, falta. Em muitos casos, não é determinantemente valorizada... Noutros, passa-se até nas paróquias mais antigas. As pessoas preocupam-se mais com os bailaricos, com as festas, com a parte... não gosto de usar a palavra "pagã"... mas com a parte mais profana do que com aquilo que é a questão da dimensão das procissões. Em muitos casos específicos do nosso país, também é uma forma de pessoas que têm a sua origem naquele povo, naquela terra, mas que vivem noutras terras ou mesmo até no estrangeiro, virem cá porque gostam das festas da sua terra, da sua paróquia, da sua freguesia. É uma forma de rever amigos e de não nos esquecermos do sítio onde nascemos e onde fomos criados.