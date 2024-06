Papa Francisco recebe Joana Marques e 104 humoristas de todo o mundo

O Papa Francisco vai receber no Vaticano esta sexta-feira, dia 14 de junho, humoristas de todo o mundo, num evento organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e o Dicastério para a Comunicação no Palácio Apostólico.

Com o objetivo de “estabelecer um vínculo entre a Igreja Católica e os artistas”, Francisco realizará uma audiência no Palácio Apostólico, pelas 8h30 locais (9h30 em Lisboa), para a qual foram convidados 105 humoristas, incluindo três portugueses: Joana Marques, que faz parte do programa da Renascença “Três da Manhã”, Maria Rueff e Ricardo Araújo Pereira.

Entre os convidados estão também dois humoristas brasileiros (Fábio Porchat e Cristiane Werson) e os norte-americanos Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Conan O’Brien, Chris Rock e Whoopi Goldberg, entre outros.

Francisco diz reconhecer “o notável impacto que a arte da comédia tem no mundo da cultura contemporânea”, contribuindo para um “mundo mais empático e solidário”.

“Através do talento humorístico e do valor unificador do riso, hoje são oferecidas reflexões únicas sobre a condição humana e a situação histórica”, refere o comunicado do Vaticano, indicando que a própria Bíblia “está repleta de momentos de ironia”

Com o encontro com comediantes de todo o mundo, o Papa Francisco pretende “celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade”, num “momento significativo de diálogo intercultural e de partilha de alegria e esperança”.