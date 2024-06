Institutos religiosos podem receber pedidos de compensação financeira às vítimas de abusos

Os Institutos Religiosos e as Sociedades de Vida Apostólica estão disponíveis para receber pedidos formais de compensação financeira da parte de vítimas de abusos sexuais.

Em comunicado enviado à Renascença, a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) indica que a solicitação pode ser feita até 31 de dezembro, junto da respetiva instituição onde o crime aconteceu.

Além dos seus contactos, os denunciantes devem indicar a data dos factos, a idade que tinham quando os mesmos ocorreram. O nome do denunciado, as funções que exercia e o local devem também ser anexados ao pedido, juntamente com uma descrição breve da situação.

O período de apresentação formal das compensações financeiras teve início a 1 de junho. Tal como tinha sido já anunciado, os mesmos podem também ser endereçados ao grupo Vita.

A partir de janeiro de 2025, será criada uma comissão que determinará os montantes a atribuir às vítimas.