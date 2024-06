GNR prepara “dispositivo especial” para Peregrinação das Crianças a Fátima

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai implementar um “dispositivo especial de segurança”, com a interdição temporária do espaço aéreo”, prevenindo a realização de voos “não autorizados de drones” e vai intensificar as "ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima” para garantir a segurança e tranquilidade pública da Peregrinação das Crianças e assegurar segurança rodoviária e fluidez do trânsito.

Em comunicado, a força de segurança explica que “o significativo aglomerado de crianças de várias idades e a projetada dimensão do evento implicam uma preocupação acrescida em todos os aspetos relacionados com a segurança das pessoas e bens e fluidez rodoviária interna e nos acessos à cidade de Fátima”.

O Santuário de Fátima vai acolher nos dias 9 e 10 de junho mais uma Peregrinação das Crianças.

“Orai comigo” é o tema da iniciativa que, segundo o Santuário, pretende ajudar as crianças “a trilhar o caminho da oração para que toda a vida seja envolvida pela luz da amizade com Deus, a mesma que envolveu a vida dos Pastorinhos e os transformou em ‘candeias’ da luz de Deus para o mundo”.

O programa arranca na noite de 9 de junho, com uma vigília de oração, na Capelinha das Aparições.

O dia 10 de junho começa com uma encenação sobre o tema da Peregrinação, na Basílica da Santíssima Trindade, às 9h30. Após a recitação do Rosário, na Capelinha das Aparições, segue-se a eucaristia às 11h00, no Recinto de Oração. O dia terminará com a repetição da encenação da manhã, às 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade, à qual se seguirá a celebração de despedida.

Os grupos de crianças presentes terão um lugar reservado no Recinto de Oração, durante a Missa da peregrinação e, no final, receberão uma surpresa.

De forma a agilizar a movimentação no dia 10 de junho, o Santuário de Fátima pede que, na medida do possível, os grupos antecipem a sua chegada à Cova da Iria, indicando que os corredores de entrada para os locais reservados às crianças, no Recinto de Oração, abrem às 9h45.

A primeira Peregrinação das Crianças aconteceu em 1977, por ocasião do 60.º aniversário das Aparições. Desde então, os mais pequenos são anualmente, a cada 10 de junho, convidados a rumarem à Cova da Iria em peregrinação.

Neste ano em que o Papa Francisco convidou a Igreja a preparar o Ano Santo por meio da oração, o mote para a Peregrinação das Crianças é o convite que o Anjo lançou aos Pastorinhos nas aparições da primavera de 1916: “Orai comigo”.