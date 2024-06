​D. António Ferreira Gomes, o bispo cujas homilias eram “primeira página no dia seguinte”

A Fundação SPES promove, no próximo sábado, 8 de junho, na Casa Diocesana de Vilar, Porto, um colóquio subordinado ao tema "A Igreja e a formação de uma opinião democrática".

A iniciativa vai analisar o contributo para essa formação de opinião democrática de quatro bispos oriundos do Porto: D. Sebastião Soares de Resende, D. Moisés Alves de Pinho, D. António Ferreira Gomes e D. Manuel Vieira Pinto.

No ano em que se celebra os 50 anos do 25 de abril, a Fundação SPES lembra que "bispos oriundos do Porto, na cidade e no ultramar, fizeram doutrina e deram testemunho da doutrina da Igreja sobre os direitos humanos e a emancipação dos povos”.

O presidente da Fundação SPES, José Ferreira Gomes, sublinha, em declarações à Renascença, o particular o "impacto social" do antigo bispo D. António Ferreira Gomes.

O responsável lembra que em particular a intervenção e cultura democrática do bispo que esteve exilado cerca de 10 anos, por imposição de Salazar, recordando que as homilias de D. António Ferreira Gomes no Dia da Paz "eram primeira página no dia seguinte".

O presidente da Fundação Spes diz que o colóquio tem por isso como preocupação "lembrar a intervenção" de D. António Ferreira Gomes e a forma como o seu pensamento “ajudou a formar a opinião democrática no país”.