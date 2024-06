Papa apela aos governantes para pôr fim à escalada da guerra

O Papa apelou na manhã deste domingo à sabedoria dos governantes para que a escalada de guerra seja substituída pelas negociações.

“Não esquecemos a martirizada Ucrânia, a Palestina, Israel, o Myanmar. Apelo à sabedoria dos governantes para que cesse a escalada e se ponha todo o empenho no diálogo e na negociação”, disse Francisco, no final da recitação do Angelus.

O Santo Padre convidou também os fiéis presentes na Praça de São Pedro, a rezar pelo Sudão, onde a guerra, que dura há mais de um ano, ainda não encontrou uma solução de paz.

"Que se calem as armas e, com o empenho da autoridade local e da Comunidade internacional, se leve ajuda à população e a tantos deslocados e refugiados sudaneses, para que possam encontrar acolhimento e protecção nos países vizinhos”, afirmou.

Esta tarde, Francisco preside à missa do Corpo de Deus, cuja festa se celebra hoje em Itália. Depois da missa, na basílica de São João de Latrão, segue-se uma procissão até à basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa concederá a benção final aos fieis romanos.