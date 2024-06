"Acolhemos melhor os ricos, não acolhemos tão bem os que vêm de África"

O Secretariado da Pastoral das Migrações de Setúbal denuncia dificuldades de acesso ao mercado de arrendamento em razão da proveniência.

"Porque é que nós acolhemos melhor os ricos e não acolhemos tão bem os outros que vem de África?", questiona, em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, a coordenadora do Secretariado, Tânia Moreira. "Temos que chamar as coisas pelo nome, não é? Porque o que eu vejo é que mesmo a postura das pessoas é completamente diferente com os migrantes que vêm do Norte, com um francês, com um belga, como um alemão, como um suíço... Porque é que nós acolhemos melhor os ricos, não é? Os ricos, os caucasianos... Porque é que acolhemos melhor esses e não acolhemos tão bem os outros?”, insite. Tânia Moreira revela algumas das denúncias que lhe chegam da comunidade migrante. "As pessoas queixam-se de que veem um anúncio, fazem um telefonema, a pessoa apercebe-se 'ah é brasileiro, tem um sotaque diferente'... Imediatamente, o contacto é interrompido e já não dão essa oportunidade." A responsável deixa reparos ao atendimento da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). "A situação está muito pior e há pessoas há mais de um ano à espera de resposta". Tânia Moreira diz que "as pessoas ficam com as vidas penduradas" por falta de resposta aos pedidos. A responsável do Secretariado das Migrações de Setúbal acusa ainda alguns políticos de associarem o crescimento da insegurança ao aumento da imigração. “Isso é uma falsa questão e é uma ideia que os políticos lançam para, depois, aparecerem como salvadores da pátria." "Não é que os migrantes sejam pessoas de mal, que venham para cá para cometer crimes, para roubar, para fazer o que é que seja. A grande maioria são pessoas de bem”, assegura.

Começo por esta intenção de oração do Papa, para o mês de junho, lembrando aqueles que fogem da sua terra. Ela é novamente uma denúncia de Francisco sobre a forma como se acolhem os migrantes. Em Portugal, estamos também a erguer muros que afastam os migrantes? Pois, essa problemática é uma constante. O ano passado, com a mensagem do Papa Francisco, fomos lembrados, desta problemática. O tema era: "Livres de escolher se migrar ou permanecer". Aqui, o que temos são pessoas que escolhem, algumas por uma necessidade maior, outras porque simplesmente decidem tentar uma vida melhor, com outras oportunidades, em termos de formação, em termos de trabalho. Neste momento, são mais os muros do que propriamente as pontes. Queremos construir pontes, não muros, mas, neste momento, há mais muros do que pontes. Está a referir-se à AIMA, às filas de espera para se obter um visto, à questão da residência?... Sim, sim, sim. O "feedback" que tenho do terreno é que a situação está muito, muito pior. Há relatos, as pessoas estão há meses, há mais de um ano à espera de uma resposta. Não conseguem estabelecer contato com ninguém para esclarecer a situação, para saber qual é o ponto de situação. As pessoas, simplesmente, ficam penduradas, ficam com as vidas penduradas porque, não tendo a residência, não tendo os documentos, não conseguem continuar a estudar ou adquirir uma casa, não podem pedir um empréstimo bancário... Há inúmeras situações que ficam comprometidas.

Há outras dificuldades no plano do acolhimento? Por exemplo, aquilo que podemos chamar os alugueres selvagens a migrantes... Sim. A questão do aluguer e da falta de habitação. As pessoas queixam-se que veem um anúncio, fazem um telefonema, a pessoa apercebe-se "ah é brasileiro, tem um sotaque diferente..." Imediatamente, o contacto é interrompido e já não lhes é dada essa oportunidade. As pessoas ficam realmente em situações... Chegam, querem estar cá e sentem-se muitas surpreendidas. E dizem: "Mas o que é isto? Porquê que não me acolhem? Eu não sou diferente de ninguém, eu não sou má pessoa." Isso é xenofobia... Eu acho que temos que chamar as coisas pelo nome, não é? Em alguns casos, só pode ser, porque vejo que a postura das pessoas é completamente diferente com os migrantes que vêm do Norte, com um francês, com um belga, como um alemão, como um suíço... Com alguém que vem da África, qual é a diferença? É a cor da pele? É o nível de riqueza ou de pobreza? O que é que estamos aqui a falar? Porque é que nós acolhemos melhor os ricos, não é? Os ricos, os caucasianos... Porque é que acolhemos melhor esses e não acolhemos tão bem os outros?

A sobrelotação dos espaços é também uma realidade. Ainda na última semana, a Renascença divulgou uma reportagem em que se prova essa realidade num hostel do Porto. Não faltará tão bem mais e melhor fiscalização? Sim, sim, também... E até há um caso, há uns tempos, em que houve uma reportagem de uma situação também no Montijo. Havia ali alguém que construía uns anexos e aquilo estava completamente sobrelotado. Toda a gente sabe onde é que eles estão, não é? As autarquias sabem, as juntas de freguesia sabem.... Porque é que não se faz nada sobre isso, não é? Porque se deixa um senhorio fazer esse tipo de arrendamentos e de alugueres sem haver fiscalização? Essa pergunta temos de a fazer: porquê que se deixa fazer isso? Pois, porque realmente há uma necessidade. Quem vem sujeita-se a esta situação. Há uns dois ou três anos havia aqui no concelho de Setúbal, não sei se ainda há, uma situação que era a de um bispo da Igreja Universal que transformou umas lojas e umas garagens em alojamento. Um "pladur", uns beliches, umas camas e aquilo tinha umas condições medonhas. Fui lá uma vez distribuir uns alimentos a uma família e a minha primeira reação foi "tenho de denunciar esta situação, isto não pode ficar assim". Mas, depois, parei e pensei: "Se eu denunciar esta situação hoje e alguém vier cá e fechar isso, para onde é que vão estas pessoas que estão aqui?" Se não houver resposta, se não dermos resposta, se nós como Igreja também não ajudarmos a dar resposta a estas questões, se as autarquias, se a sociedade em geral não dá resposta, as pessoas vão para onde? Também se põe esta questão, não é?

Não há muito tempo, indignaram o país notícias sobre os casos de exploração laboral de migrantes. Falou-se sobretudo de Odemira e de outras regiões do Alentejo. Teme que o problema possa ganhar uma dimensão maior, agora, face a grandes investimentos públicos anunciados recentemente em Portugal que vão precisar de mais mão de obra? Sim, porque Odemira que aconteceu em tempo de Covid. Toda a gente ficou a saber o que lá se passava, o problema foi exposto, mas a minha questão é: tudo continua igual? Provavelmente, sim. Temos casos no Montijo, em Pegões, temos casos assim... As pessoas sabem, os políticos e quem de direito que deve resolver isso sabe que a situação está assim e que se vão fazer mais investimentos. Se vão trazer mais mão de obra e se ninguém se preocupa... Eu não sei de quem é que é a responsabilidade, se é dos investidores ou se é do Governo, mas é preciso criar condições para os trabalhadores que cheguem, não é? Se lhes derem as condições, muito bem. Se trouxerem as pessoas sem terem condições, é óbvio que elas caem na marginalização porque não há como conseguirem habitação de outra forma e outras condições. É, então, necessário prevenir, atuar a montante? Sim, eu acho que tem que se prevenir. Há uns tempos, também tive conhecimento de uma situação em Setúbal, em que uma empresa de transportes ganhou um concurso, faltavam motoristas e foi buscá-los a Cabo Verde. Vieram para aí uns 70 homens. A empresa garantiu o alojamento, deu as condições, instalou-os e eles diziam que estavam muito satisfeitos, tinham boas instalações, tinham uma boa casa, tinham tudo e condições para trazer a família. Isto sim: é um exemplo de sucesso, não é? Criam-se as condições, trazem-se as pessoas e decorre tudo bem, dentro da normalidade.

Na mensagem de Francisco, ele alude a "fantasmas". Esses fantasmas estão a ganhar corpo no nosso país, em particular em alguns discursos políticos? Sim, claramente. O que mais me amedronta e o que mais me surpreende é como é que esses fantasmas também conseguem entrar dentro das nossas comunidades, dentro da Igreja. Temos pessoas crentes, praticantes que se deixam ir em alguns discursos e aceitam ideias que são completamente contrárias àquilo que Jesus Cristo prega. Os fantasmas existem e nós só temos que enfrentá-los e lutar para encará-los e resolver as situações. Esta mensagem do Papa, aliás, diz claramente que os cristãos não podem partilhar esta mentalidade de exclusão. A mensagem nem sempre tem passado? É uma mensagem que nem sempre tem passado. Nós temos as ferramentas dentro da Igreja. Nós temos o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, em que somos chamados, nem que seja naquele dia ou principalmente naquele dia, a refletir sobre isso. Somos chamados a acolher e temos esta responsabilidade, não é? Em 2018, o Papa lançou-nos os quatro verbos: acolher, proteger, promover e integar. essa é uma responsabilidade de todos nós. Nós na Igreja, então, nem sequer deveríamos estar a pôr em consideração que a pessoa não tente fazer isso junto do seu irmão. Agora, tudo o resto condiciona bastante a mentalidade das pessoas.

O bispo de Setúbal, D. Américo Aguiar, lamentou que os migrantes estejam a ser vítimas de jogos partidários. No terreno, no trabalho diário com os migrantes, sentem que eles se apercebem desta realidade descrita pelo cardeal? Não sei se eles sentem... Noutro dia, falava com uma cidadã brasileira que teve dificuldades no acesso ao centro de saúde. Quando lhe perguntei “mas porque é que achas que isto acontece?”, não achei que ela levasse isso para a questão política. Se calhar, a maior parte deles nem sequer tem esse entendimento, não percebem o porquê desta postura das pessoas perante eles. Ela dizia-me assim: “A forma como trataram foi uma grande falta de educação”. A boa educação não conhece cor, não conhece raça, não conhece língua. A forma como nós acolhemos tem de ser independente de tudo, relativamente à outra pessoa. Alguns eu sei que sim, que conseguem perceber essa dinâmica. Na altura das eleições falei com alguns que diziam “ah pois, se certo partido ganha terreno, as coisas vão ficar pior para nós”. Mas outros não têm esta noção.

A Europa vai agora a eleições para o Parlamento. A União Europeia aprovou, recentemente, um pacto para as migrações, que recebeu críticas. Fortes críticas de alguns setores da Igreja, como o Serviço Jesuíta aos Refugiados, que falou num “dia triste para os valores europeus”. Também pensa que se está a tratar os migrantes como criminosos? A imagem acaba por passar sempre, mas, voltando atrás, a questão é mais profunda do que isto, porque ninguém olha para os migrantes que vêm do norte como criminosos, mas olha para aqueles que vêm do sul, da África, Brasil, etc, como criminosos. É esta a imagem que passa e os políticos pegam nesta questão e dizem “nós estamos a fazer tudo para manter os países mais seguros, por isso é que não deixamos entrar as pessoas”. Pegam por aí, quando há estudos e há provas de que o facto de as pessoas virem para cá não faz com que a criminalidade aumente. A maior parte das pessoas são pessoas de bem, as pessoas não vêm para cá para causar distúrbios, vêm, simplesmente, para tentar ter uma vida melhor e vêm em paz. Isso é uma falsa questão e é uma ideia que os políticos lançam para, depois, aparecerem como salvadores da pátria - "nós vamos dar conta disto e vamos salvar”. Não é pelo facto de as pessoas estarem cá que a criminalidade está a aumentar. Os migrantes não são pessoas de mal que venham para cá para cometer crimes, para roubar, para fazer o que é que seja. A grande maioria são pessoas de bem. Há sempre exceções, mas a regra não é essa… Ainda sobre as eleições europeias, há quem antecipe um aumento da representação de forças extremistas no Parlamento Europeu, o que pode fazer aumentar a dificuldade dos imigrantes. Partilha deste receio? Sim, porque temos visto, nos últimos tempos, que a direita tem ganho cada vez mais força. Acredito que isso vai continuar. Vimos o resultado das eleições em Portugal, vemos nos outros países, vemos Itália, a própria situação do Brexit, que foi um movimento anti-imigração... Toda a conjetura da Europa leva a que o receio seja grande, porque eu acho que isto vai piorar bastante.

Sobre o trabalho do Secretariado Diocesanos das Migrações de Setúbal, que tem agora a oportunidade de coordenar, que dificuldades têm detetado no terreno? quais são as mais difíceis de superar para os migrantes? Neste momento, os migrantes têm dois grandes problemas: a documentação e a habitação. Trabalham, a grande maioria consegue, com melhores ou piores condições, porque eles vêm sujeitos a tudo, não escolhem… Tudo o que aparece, eles fazem, são pessoas de boa vontade, com genica, sem preguiça. Como eu costumo dizer, não têm preguiça, mas, realmente, a habitação é um problema muito grande. Temos muitas famílias a viver num quarto, de quatro pessoas, cinco pessoas, a partilharem uma casa com 20 lá dentro ou assim... O facto de não terem documentação também atrapalha. Um casal pediu um empréstimo, já está a reunir condições monetárias para conseguir comprar uma casa, mas a mãe de família tem a residência caducada, apesar de ter sido prorrogada até junho. No banco, dizem que está caducada, não há nada a fazer. Estas dificuldades que as pessoas têm enfrentado são o pior. Como é que tem sido este desafio que a diocese lhe lançou? Como era a sua relação com esta pastoral? Eu sou da paróquia da Amora, no concelho do Seixal. Nós temos, há mais de 50 anos, os missionários scalabrinianos, responsáveis por esta paróquia. Eu nasci aqui, cresci aqui, sou filha de pais cabo-verdianos, senti na pele, durante a minha vida, algumas destas questões relativas à imigração. Neste momento, sou também leiga scalabriniana, coordeno o grupo de leigos scalabrinianos da paróquia, sempre tivemos uma relação especial no acolhimento, na atenção aos migrantes, com o carisma de São João Batista Scalabrini. Este convite do bispo chegou por essa via. Tendo conhecimento da realidade aqui da paróquia, fez-lhe sentido. Historicamente, tem sido sempre assim, especialmente o padre, os leigos aqui da nossa paróquia ficam responsáveis pelo secretariado. Portanto, é um desafio, claro, porque a Diocese é muito grande e eu, estando numa ponta, não consigo chegar a todo lado. Nesta fase inicial, o que estamos a fazer é estabelecer contacto com as outras paróquias, para ver se conseguimos construir umas pontes e chegar a todo lado, fazer um reconhecimento do terreno, ver como é que é a realidade migratória: que serviços existem, que apoio existe. Andamos a fazer, um bocado, um recenseamento da diocese, para depois conseguir agir mais no terreno. É uma Diocese grande e também com um grande fluxo migratório, nesta altura também… Sim, muito grande, muito grande.

