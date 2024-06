Papa nomeia cardeal Tolentino Mendonça como membro do Dicastério para a Doutrina da Fé

O Papa nomeou este sábado D. José Tolentino Mendonça como membro do Dicastério para a Doutrina da Fé, organismo da Cúria Romana liderado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández.

Além do cardeal português, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, Francisco nomeou ainda como membros do Dicastério para a Doutrina da Fé o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, e D. Bruno Forte, arcebispo de Chieti-Vasto (Itália).

A 1 de julho de 2023, D. Víctor Manuel Fernández, então arcebispo de La Plata (Argentina) foi escolhido como sucessor do cardeal Luis Francisco Ladaria Ferrer, no cargo de prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.

Numa carta escrita a acompanhar nessa nomeação, o Papa destacava que a “finalidade principal” do Dicastério é “guardar a fé”.

“Precisamos de um pensamento que saiba apresentar, de forma convincente, um Deus que ama, que perdoa, que salva, que liberta, que promove as pessoas e as convoca ao serviço fraterno”, indicou Francisco.

D. José Tolentino Mendonça é ainda membro do Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos.