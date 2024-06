D. José Ornelas pede aos cristãos que sejam eucaristia para todos

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, reconheceu este sábado que o Congresso Eucarístico Nacional (CEN), que decorre em Braga até domingo, é vivido “em tempos de rápida e radical mudança em todo o mundo, mas, também, em tempos que exigem à Igreja uma atitude de verdadeiro discernimento e de confiança no Senhor que conduz a vida e a história”.

Partindo do Evangelho, D. José Ornelas referiu que a Palavra também fala de “tempos difíceis, que exigem fé e comunhão com o Espírito do Senhor ressuscitado, confiança no poder e no amor de Deus e um discernimento no Espírito, para viver e anunciar o Evangelho, com verdade, com alegria e esperança”, apontando este como o caminho a seguir pelos cristãos.

“Hoje também há muita gente desanimada na igreja, desanimada com os abusos, com os escândalos, com tantas coisas. E acham que isto não tem sentido. É como aquela gente que diz: ‘quando é que chega uma igreja verdadeira, uma igreja perfeita?’ Nunca haverá. Nós somos esta Igreja sempre a caminho, sempre a aceitar que o Senhor venha transformá-la, transformar-nos e a motivar-nos, porque temos todos uma missão no mundo”, disse.

O bispo de Leiria-Fátima sublinhou, no entanto, que, “quando é a missão que nos guia, nós vamos sempre reunir-nos”, advertindo que, “quando é simplesmente administrar, vamos dividir-nos imensamente”.

“Temos juntos a missão de levar a Palavra de Deus ao mundo: Vamos encontrar a maneira de o fazer em conjunto”, indicou.

“Façamos festa, porque o Senhor está no meio de nós. E este congresso é também esse convite que Ele nos faz para a sua festa, porque é Ele que a prepara”, acrescentou.