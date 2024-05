Já há sucessor de Américo Aguiar na Fundação JMJ

O cónego Alexandre Palma é o novo presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023. O sacerdote, de 45 anos, sucede a D. Américo Aguiar que, dentro de um mês, deixa a liderança deste organismo.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo Patriarca D. Rui Valério, que aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho do bispo de Setúbal na organização do evento que aconteceu no verão passado, em Lisboa.

"Somos infinitamente agradecidos pelo prestimoso e louvável trabalho que o presidente da fundação desempenhou ao longo destes sucessivos anos. A essa figura, a JMJ Lisboa 2023 deve muito do que foi, muito do que está a ser e muito do que será. O cardeal D. Américo Aguiar, atual Bispo de Setúbal, liderou este projeto no terreno, com grande competência, com grande abertura, com grande sentido colegial e, sobretudo, tendo em conta aquilo que eram os principais desafios e o caminho e o rumo a seguir", diz D. Rui Valério, antes de anunciar Alexandre Palma como sucessor.

A novidade é conhecida no dia em que D. Américo Aguiar apresenta as contas definitivas da JMJ.

Depois de, em fevereiro, o cardeal Américo Aguiar ter admitido estarem garantidos 20 milhões de euros de resultado positivo, os valores reais são conhecidos esta tarde.

Alexandre Palma iniciará funções em julho. Segundo o Patriarca de Lisboa, aceitou o cargo "com sentido de responsabilidade" e "entusiasmo" e com o intuito de "continuar na mesma senda que tem sido trilhada até aqui". Agora, o padre, que também é prefeito do Seminário Maior de Cristo-Rei dos Oliveiras e cónego do Cabido da Sé Patriarcal de Lisboa, terá de constituir a sua equipa de direção.

[Notícia atualizada às 10h09 de 31 de maio de 2024]