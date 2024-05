“A Eucaristia é exigente”. D. José Ornelas evoca “falta de pão” em Gaza

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, evocou, na abertura do V Congresso Eucarístico Nacional (CEN), os que sofrem com a “falta de pão”, em Gaza e nas várias guerras, e a as crianças que morrem de fome no mundo.

“A Eucaristia é exigente, não é apenas um rito”, disse o prelado, esta sexta-feira, desafiando à reflexão sobre “o pão da vida, o pão da cultura, o pão da dignidade e da justiça”.

"Quem participa na Eucaristia como é que pode ficar inativo perante a falta de pão em Gaza nestes dias, em tantas outras situações de conflito, nas numerosas crianças que a cada hora morrem de fome no mundo, nas situações de conflito, de penúria?”, questionou.

“Como é que entendemos dizer que nas primeiras comunidades não existia ninguém necessitado, porque aqueles que tinham partilhavam com os que não tinham e essa é realmente uma das dimensões fundamentais da eucaristia?”, prosseguiu.

Lembrando que a Eucaristia é missão e que a missão é o ser da Igreja, o bispo de Leiria-Fátima sinalizou a necessidade e a urgência da missão num mundo em “vertiginosa transformação”.

“Hoje nós acordamos, de facto, para dizer que é muito necessária a missão nesta terra, entre nós, não só para o interior daqueles que ainda se dizem cristãos, mas todos os outros e para os imigrantes que chegam, que nos dão uma nova maneira de ser Igreja e de celebrá-lo nas nossas comunidades”, destacou.

Já D. José Cordeiro, arcebispo de Braga, referiu que “a Eucaristia é para todos, depende de nós que seja cada vez mais de todos” e apontou à necessidade de recentrar a eucaristia.

“Sentimos a necessidade de recentrar a Eucaristia e o domingo, na experiência da fé pessoal, familiar e comunitária, para melhorar o cuidado das celebrações e da adoração eucarística e da caridade para com os necessitados que parte da eucaristia”, disse.

O arcebispo de Braga deixou também o desafio de realizar o CEN com uma periodicidade de dez em dez anos, nas várias dioceses portuguesas.

“Não será de realizar com mais frequência por um tempo a definir, por exemplo de dez em dez anos, este acontecimento marcante, de encontro, de formação, de celebração e de comunhão na rotatividade das dioceses, começando outras sedes das províncias eclesiásticas?”, propôs.

Por sua vez, D. Ivo Scapolo, núncio apostólico em Portugal, desejou que este Congresso seja “um momento de graça para reavivar a nossa fé”.

Segundo a organização, participam no congresso cerca de 1.400 pessoas, estando representadas todas as dioceses de Portugal, quatro cardeais e 30 bispos.