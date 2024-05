"Zelensky ficará na história como um dos profetas do nosso tempo"

O patriarca de Lisboa apelou esta quinta-feira à paz no mundo. Sobre a visita de Volodymyr Zelensky a Portugal, D. Rui Valério diz que o Presidente da Ucrânia ficará na história como um “profeta do nosso tempo” e um exemplo de coragem.



“O senhor Presidente da Ucrânia ficará na história como um dos profetas do nosso tempo, não só pela sua coragem e bravura. Mas, sobretudo pela sua lucidez”, afirmou D. Rui Valério, à Renascença, após a procissão do Corpo de Deus.

O patriarca considera que Zelensky envia “à sociedade ocidental opulenta e do bem-estar” uma “mensagem muito evangélica”, de que as dificuldades só são ultrapassadas com união.

“É por isso que ele teve a humildade de sair do seu país, de junto do seu povo, para vir ao encontro da nossa gente, para nos dizer que não há nenhum português que não seja importante para este desígnio. Para este objetivo não há nenhum português que se possa sentir excluído desta urgência, de darmos todas as mãos, porque só unidos é que nós vamos longe. E o ir longe significa construir a paz”, afirmou D. Rui Valério.