Papa denuncia “fantasmas dos muros” contra migrantes

O Papa denunciou esta terça-feira os “fantasmas dos muros” que querem afastar os migrantes, convidando os católicos a rezar por quem foge do seu país.

“Nalguns países de chegada, os migrantes são vistos com alarme e medo. Surge então o fantasma dos muros: muros na terra, que separam as famílias e muros no coração”, refere Francisco, na edição de junho de ‘O Vídeo do Papa’, que divulga a sua intenção mensal de oração nas redes sociais e plataformas digitais.

Segundo Papa, os cristãos “não podem partilhar esta mentalidade”, sustentando que “quem acolhe um migrante, acolhe Cristo”.

“Queridos irmãos e irmãs, este mês gostaria que rezássemos por aqueles que fogem do seu país”, indica, no vídeo divulgado pela Rede Mundial de Oração, confiada aos Jesuítas.

Para além do drama vivido pelas pessoas que são obrigadas a deixar a sua pátria para escapar à guerra ou à pobreza, há muitas vezes um sentimento de desenraizamento, de não saber a que lugar pertencem”.