“É feio e triste quando uma criança perde o sorriso”

O Papa lamentou, no final da Audiência Geral desta quarta-feira a situação das crianças que sofrem com a tragédia da guerra. Francisco recordou o encontro que teve, no passado fim de semana, com um grupo de crianças ucranianas, vítimas da guerra, algumas delas mutiladas, que se encontram em Roma para tratamento médico.

“No outro dia, recebi crianças que sofreram queimaduras e perderam as pernas na guerra. A guerra é sempre uma crueldade: estas crianças, têm de aprender agora a caminhar, a movimentar-se com braços artificiais e perderam o sorriso”, afirmou. E, olhando para os milhares de fiéis à sua frente na Praça de São Pedro, acrescentou: “É muito feito e muito triste quando uma criança perde o sorriso”.

O Santo Padre pediu orações reforçadas também pelo que se passa na Palestina, em Israel e em todos os países onde há guerra. “Não esqueçamos as crianças que sofrem tanto com a guerra. Que a guerra acabe! Rezemos ao Senhor para que esteja próximo de todos e para que nos dê a paz”.

Esta manhã, o Papa iniciou um novo ciclo de reflexões sobre o Espírito Santo e a Igreja. A catequese de hoje centrou-se no Antigo Testamento para ajudar a entender como “tudo o que lá nos é prometido se realizou plenamente em Cristo”.

Aos peregrinos de língua polaca, Francisco recordou o exemplo do Beato Cardeal Stefan Wyszyński, antigo arcebispo.primaz da Polónia: “Aprendamos com ele a generosidade na resposta às pobrezas do nosso tempo, incluindo as causadas pela guerra em tantos países, especialmente na Ucrânia”.