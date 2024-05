Papa Francisco pede desculpas. "Não quis ofender ou expressar-se em termos homofóbicos"

O Papa Francisco pediu desculpas pelas declarações que terão sido feitas numa conversa privada, com os bispos da Conferência Episcopal Italiana. Em causa, estarão comentários depreciativos sobre a admissão de homossexuais nos seminários que terão gerado polémica nos últimos dias.

De acordo com Matteo Bruni, porta-voz do Vaticano, o Papa “não quis ofender ou expressar-se em termos homofóbicos e pede desculpas a quem se sentiu ofendido com o uso de um termo, relatado por terceiros”.

“Na Igreja há espaço para todos, para todos. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo, há espaço para todos. Assim como somos, todos”, sublinhou Matteo Bruni, em nota enviada aos jornalistas, referindo palavras que Francisco usou já noutras ocasiões, nomeadamente na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.