"Um passo adiante na vida da Igreja", diz Papa Francisco

Na mensagem vídeo, o Francisco saúda os participantes e deixa uma palavra de ânimo a todos os participantes. "Que este Congresso seja uma continuidade e um passo adiante da vida da Igreja", adianta.



Na breve mensagem, o Papa assegura o envolvimento de toda a Igreja no Congresso e incita a que ninguém tenha medo. "Estamos em vésperas do congresso eucarístico. Quero saudar-vos e quero animar-vos para que unam forças para que este Congresso Eucarístico seja uma continuidade da vida da Igreja. E, ao mesmo tempo, um passo adiante na vida da Igreja. Seja de todo o Portugal, de cada Diocese, de cada paróquia, de cada comunidade. Todos estamos envolvidos no Congresso Eucarístico. Sigam em frente. Não tenham medo. Que Jesus vos bendiga e que a Virgem cuide de vós”, diz o Papa na sua comunicação.

A breve mensagem em vídeo foi gravada por ocasião da visita "Ad Limina" dos bispos portugueses, que decorreu a semana passada em Roma.

Recorde-se que, o cardeal português José Tolentino de Mendonça é o enviado especial do Papa ao V Congresso Eucarístico Nacional que decorre em Braga de 31 de maio a 2 de junho.

De acordo com informação da Conferência Episcopal Portuguesa, neste momento estão inscritas no Congresso 1380 pessoas, com representação de todas as dioceses de Portugal. O Congresso conta, ainda, com a presença de 4 cardeais e 30 bispos, esperando-se que a Eucaristia de encerramento no Santuário do Sameiro seja participada por um elevado número de pessoas.

O V Congresso Eucarístico Nacional tem como lema "Partilhar o Pão, Alimentar a Esperança".

Ao longo de três dias, os delegados irão participar em sessões com intervenção, entre muitos outros, de Corrado Maggioni, presidente do Pontifício Comité para os Congressos Eucarísticos Internacionais, dos arcebispos de Braga e de Évora, José Cordeiro e Francisco Senra Coelho, respetivamente, ou do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas. A sessão de abertura contará com a presença do núncio apostólico em Portugal, Ivo Scapolo.

Os trabalhos, que decorrem principalmente no Fórum Braga, terminam no domingo, dia 2, com uma peregrinação ao Sameiro, que culminará com uma Eucaristia presidida pelo cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé.

A organização do Congresso diz que são esperados na missa de encerramento cerca de 150 mil peregrinos.