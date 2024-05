O Papa deixa um rasto de luz, como a Sininho do Peter Pan

O ator italiano Roberto Benigni, encerrou a Primeira Jornada Mundial, na manhã de domingo, na Praça de São Pedro, com uma intervenção perante o Papa e mais de 50 mil crianças, comparando o brilho do Papa à Sininho do Peter Pan que, ao voar, deixa sempre um rasto de luz.



No final da missa, presidida pelo Santo Padre, que encheu por completo o recinto com os meninos e meninas de 101 países que participaram nesta iniciativa de dois dias, organizada pelo Vaticano, Francisco sentou-se em frente ao altar, rodeado de crianças, para ouvirem a divertida intervenção de Benigni.

“No Estado mais pequeno do mundo, encontra-se o homem maior do mundo”, afirmou apontando para Francisco. “E sabem que mais? Quando eu vinha a entrar, um guarda suíço disse-me que a única coisa que eu não podia fazer era tocar no Papa… ora, ora, Santidade vou aí já dar-lhe um beijo!” Francisco deu uma gargalhada, abriu os braços, fez-lhe um sinal com a mão e o actor foi lá e beijá-lo.

Entusiasmado, o comediante disse aos miúdos: “O Papa é luminoso, por onde passa deixa um rasto de luz: É como a Sininho do Peter Pan!”

E, olhando para a alegre multidão de miúdos à sua frente, pediu: “Façam da vossa vida uma obra-prima. O mundo precisa de ser belo. Façam os outros felizes. Ajudem a construir a paz, amai-vos una aos outros e façam o bem!”

Na homilia da missa, o Papa improvisou um diálogo sobre a Santíssima Trindade com as crianças, explicando que “Deus Pai nos criou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos acompanha na vida”.

Por fim, Francisco anunciou que a próxima Jornada Mundial das Crianças se realizará em Setembro de 2026.