Papa na Jornada Mundial das Crianças. Um "pontapé de saída" para um mundo de paz

Entre dezenas de breves saudações e testemunhos, Eugénia veio da Ucrânia e pediu a paz. “Não quero que haja guerra na Ucrânia e na Rússia, que são dois países muito importantes para mim”, disse a menina. “Não quero que as crianças oiçam as bombas cair e vejam a morrer dos seus amigos e parentes”, apelou.

Acolhido em festa, neste sábado, por cerca de 50 mil crianças, o Santo Padre começou por explicar a razão desta iniciativa: “Reunimo-nos aqui no Estádio Olímpico, para dar o ‘pontapé de saída’ num movimento de meninos e meninas que querem construir um mundo de paz, onde sejamos todos irmãos, um mundo que tem futuro, porque queremos cuidar do ambiente que nos rodeia”.

O Papa Francisco presidiu este sábado à primeira Jornada Mundial das Crianças, que juntou, no Estádio Olímpico de Roma, milhares de miúdos de 101 países. O encontro incluiu música, desporto, dança e vários testemunhos e termina no domingo, com uma missa na Praça de São Pedro.

Victor, da Palestina, lançou uma pergunta ao Papa: “Que culpa temos nós crianças por nascer em Belém, Jerusalém ou Gaza? Só queremos brincar, estudar, viver livres como tantas outras crianças do mundo!”

Francisco ouviu também Mila, uma rapariga da Nova Zelândia preocupada com a poluição e o futuro do planeta e a do argentino Mateo, que partilhou a sua angústia pelas situações de pobreza, fome, doença e abandono de tantas crianças da sua idade.

Rahel, do Afeganistão, lembrou que no seu país as mulheres são privadas dos seus direitos mais basilares: “Não podem estudar, não podem trabalhar e nem sequer podem sair livremente de casa” e deixou um pedido: “Vamos dar voz à atual situação das mulheres e meninas afegãs e não as abandonemos!”

Rodeado de crianças, o Santo Padre foi respondendo: “Sei que sentis tristeza com as guerras, que provocam tantos mortos e sofrimentos. Estais preocupados com as alterações climáticas e suas consequências. Sofreis porque muitos da vossa idade não podem ir à escola, por causa das guerras ou de inundações, secas, carências de alimentação e cuidados médicos. São realidades que trago no coração também eu e, na oração, apresento-as a Deus. Hoje fazêmo-lo juntos!”