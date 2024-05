Semana Nacional da EMRC quer dar a conhecer a disciplina como lugar de encontro com a liberdade

“EMRC: Lugar de Encontro com a Liberdade” é o tema da Semana Nacional da Educação Moral e Religiosa Católica que decorre de 27 a 31 de maio.

De acordo com Jorge Novo, a iniciativa “oferece uma oportunidade de desenvolver um diálogo interdisciplinar e transdisciplinar, mostrando como as questões da ética, da religião, dos valores e princípios, fazem parte integral do desejável desenvolvimento humano harmonioso e feliz”.

Entre as iniciativas programadas destaca-se um Webinar, no dia 28 de maio, subordinado ao tema “Diálogo(s) sobre a Educação, a EMRC e a Liberdade” com a participação de personalidades do mundo da cultura e da arte como Pedro Abrunhosa ou o poeta José Rui Teixeira.

Mariana Carvalho, da Confederação Nacional das Associações de Pais, D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã, Fernando Moita, diretor do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), Ernesto Diaco, do Serviço nacional para a Educação, a Escola e a Universidade, da Conferência Episcopal Italiana, e Raquel Sanjuán, diretora do Secretariado da Comissão Episcopal para a Educação e a Cultura, da Conferência Episcopal Espanhola, também marcarão presença como interlocutores da área da educação.

Para o professor de EMRC e coordenador da iniciativa, Jorge Novo, “esta é uma semana especial para a EMRC. É uma semana significativa interna e externamente”, na medida em que “celebramos a identidade e missão da disciplina e o seu papel na educação e formação integral dos alunos”.

Segundo o Educris, a semana nacional, que é organizada pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã, vai contar com dezenas de atividades que dão a conhecer e permitem refletir sobre “desafios da educação, na sociedade e no mundo de hoje”, num momento em que “o valor da liberdade se afigura como fundamental e decisivo”.

Para celebrar o contributo da EMRC para a Liberdade, a organização preparou também uma “exposição virtual” em que é possível tomar contacto com todos manuais da disciplina, desde 1962 até à atualidade.

“Queremos que esta seja uma semana transformativa, porque, para além de fazermos festa, com muitas atividades a serem realizadas no âmbito escolar, diocesano e nacional, não queremos ficar por aqui, não nos conformamos com o que somos e já fazemos, pois queremos ser e fazer mais e melhor”, remata Jorge Novo.