Fundação AIS convida à oração pela Igreja e pelos cristãos na China

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) apela aos seus benfeitores e amigos para que se unam na sexta-feira, dia 24, em oração pela Igreja e pelos cristãos na China.

Lembrando que nesse dia se assinala o centenário da “consagração da China à Santíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora da China, Rainha Celeste do Povo Chinês, pelos bispos do país”, a fundação pontifícia convida todos os seus benfeitores e amigos a “juntarem-se à oração que o Papa Bento XVI compôs por ocasião do Dia Mundial de Oração pela Igreja na China, a 24 de maio de 2008, pedindo força e graça para a Igreja e os cristãos na China”.

“Apesar das restrições e da vigilância do Estado, milhares de peregrinos afluem a Sheshan em maio para rezar a Nossa Senhora. A sua devoção e fé inabaláveis testemunham a força duradoura da comunidade católica na China”, indica a AIS.

“Deus permita que a mesma fé continue a inspirar os crentes em todo o mundo”, acrescenta.

De acordo com a AIS, um ano após a consagração da China, iniciou-se a construção de uma basílica dedicada a Santa Maria no topo de Sheshan, uma colina situada a cerca de 35 quilómetros de Xangai, tendo-se tornado um local de peregrinação popular para os católicos, albergando várias igrejas, incluindo a basílica mariana.

A festa de Nossa Senhora de Sheshan, Auxílio dos Cristãos, é celebrada com grande solenidade no dia 24 de maio de cada ano.