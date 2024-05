Conferência Episcopal aponta à criação de serviço de mediação entre o setor social e o Governo

A Conferência Episcopal Portuguesa quer criar um serviço que faça a mediação entre as instituições de solidariedade e as misericórdias e o Governo. A revelação foi feita esta quinta-feira por D. José Traquina, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana.

Após a reunião dos bispos portugueses com o Dicastério para o Desenvolvimento Integral, no Vaticano, onde decorre a visita Ad Limina, o também bispo de Santarém adiantou que um dos objetivos desta nova estrutura será fazer chegar ao Governo as preocupações dos bispos no setor social.

“Criar-se um serviço estrutural para acompanhar as instituições de solidariedade social e as misericórdias – a União das Misericórdias”, adiantou, esclarecendo que esse serviço visa “ter autoridade em nome dos bispos, por exemplo, de estar com a União das Misericórdias e com a Cnis junto do Governo central, junto do Ministério da Segurança Social”, para dizer quais são as preocupações dos bispos.

Esta semana, os bispos portugueses estão em Roma para a visita Ad Limina, um encontro dos bispos com o Papa e com vários organismos da Santa Sé.