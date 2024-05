Carlo Acutis vai ser proclamado santo

O Papa aprovou esta quinta-feira o milagre atribuído ao jovem beato Carlo Acutis (1991-2006), o que permitirá a sua canonização. O mesmo aconteceu com o milagre atribuído ao padre beato Giuseppe Alamano (1851-1926), fundador do Instituto missionário da Consolata, com uma significativa presença de religiosos e religiosas em Portugal e em países de expressão portuguesa.

Carlo Acutis foi um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Morreu aos 15 anos, com fama de santidade e foi beatificado em Assis em 2020. O Papa aprovou agora um novo milagre, atribuído à intercessão do jovem, o que permitirá a sua canonização. O seu túmulo encontra-se em Assis e é venerado por milhares de fiéis.

A 8 de julho de 2022, Liliana vai expressamente a Assis, ajoelha-se e reza a Carlo Acutis. A mulher costa-riquenha deposita uma carta onde revela a sua angústia de mãe pela sua filha, vítima de um grave traumatismo craniano, após uma queda de bicicleta. Segundo os médicos, a esperança de sobrevivência da miúda era quase nula. No próprio dia em que entregou a carta, o hospital informa que a rapariga começou a recuperar, ao ponto de a TAC, realizada pouco depois, não mostrar vestígios de hemorragias. Um mês depois, a rapariga já curada foi com a mãe a Assis, agradecer o milagre agora oficialmente reconhecido pelo Vaticano.

Outra cura milagrosa, desta vez, na Amazónia

A 7 de fevereiro de 1996, uma onça-pintada atacou Sorino Yanomami, um índio da floresta amazónica. Com uma patada, o animal deixa exposto parte do crânio e, durante oito horas, o homem fica sem cuidados adequados, até que um avião o leva ao hospital mais próximo.

Os médicos não dão grandes esperanças à família. Sorino fica internado nos cuidados intensivos e, a seu lado, a esposa, seis religiosas, um sacerdote e um irmão, todos missionários da Consolata, rezam ao beato Allamano e colocam uma sua relíquia ao lado da cama, pedindo a cura do doente. Sorino acordou dez dias depois da operação sem problemas neurológicos e, poucos dias depois, regressou à sua aldeia completamente curado.

Nesta sessão de hoje, Francisco aprovou ainda outros milagres que permitirão também a beatificação de alguns fiéis de Itália, Espanha, Polonia, Hungria e França.

A data das canonizações será anunciada mais tarde, após a convocação de um consistório presidido pelo Papa, ainda não agendado.