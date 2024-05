Papa: “Rezemos pela paz neste tempo de guerra mundial”

“Rezemos pela paz, o mundo precisa da paz”, pediu esta manhã o Papa. Como habitualmente acontece no final da audiência geral das quartas-feiras, o Papa pediu orações pela Ucrânia, pela Terra Santa e por todos os outros países e populações que sofrem com a guerra. “Não esqueçamos que é preciso rezar, rezemos pela paz neste tempo de guerra mundial”.

A catequese de hoje foi dedicada à humildade, que o Papa considerou “a porta de acesso a todas as outras virtudes”. Francisco considera que a humildade está na base da vida cristã porque “nos permite enfrentar o mais mortífero de todos os vícios, ou seja, a soberba”. É que, “enquanto o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que somos, a humildade traz tudo de volta à dimensão certa: somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com pontos fortes e fracos".

O Santo Padre sublinhou o exemplo de Maria que “nunca se quis destacar nem se envaideceu ao saber que era a Mãe de Deus, colocando-se ao serviço da prima Isabel que estava para ser mãe”. E acrescentou: “A humildade é uma virtude granítica e os humildes nunca querem dar nas vistas. A humildade é o que nos salva do maligno e do perigo de nos tornarmos seus cúmplices”. Por isso, “na Igreja, quando não há humildade, há guerra, discórdia e divisão”, lamentou.