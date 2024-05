D. Tolentino Mendonça: o papel dos professores “não é reconhecido como devia”

O cardeal D. Tolentino Mendonça considera que os professores em Portugal foram deixados sozinhos. “O seu papel social tão decisivo não é reconhecido como devia. A profissão de professor, que verdadeiramente é uma vocação e uma missão, deve ser mais acarinhada e todas as condições necessárias devem ser cuidadas para que esse contributo muito grande na formação dos jovens possa acontecer de modo sereno nas nossas escolas e na nossa sociedade”, afirmou o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, após uma reunião, esta quarta-feira, no Vaticano, com os bispos portugueses. O encontro fez parte do programa da visita ad limina que decorre até sexta-feira, dia 24.

“Um dos assuntos de que se falou foi a tradução digital dos conteúdos de algumas disciplinas e iniciativas da Igreja”, adiantou o cardeal, dizendo que “a Igreja é chamada a reinvestir num esforço grande de adequação aos novos tempos”.

Segundo D. Tolentino Mendonça, “a Igreja deve encontrar novas formas de acompanhar o campo escolar”. “Noutras partes do mundo, e em Portugal também, valoriza-se muito a realidade do acompanhamento pós-escolar: criar centros de estudo onde os jovens se possam encontrar para estudar juntos. A Igreja tem vontade de investir aí, abrindo estruturas e sabendo que é muito importante que os jovens não se sintam sós”, disse.

“As crianças podem mostrar ao mundo como se faz”

No próximo fim-de-semana, realiza-se no Vaticano a primeira Jornada Mundial da Criança, organizada pelo Dicastério para a Educação e Cultura. “Estarão na Praça de São Pedro mais de 100 mil famílias trazendo as suas crianças. Verdadeiramente não é apenas um encontro para as crianças. É das famílias”, disse o prefeito deste organismo da Santa Sé.

“O Papa é muito claro: as crianças podem ser mestres, têm alguma coisa a ensinar ao mundo e nós temos de aprender com elas. Num tempo de polarização, de conflito, de guerra, onde há uma grande dificuldade em ver claro o valor que representa a paz, o diálogo intercultural, a convivência mútua, as crianças são de facto protagonistas de uma cultura diferente e podem mostrar ao mundo como se faz.”

“O que somos é aquilo que estamos a construir”

Questionado sobre a crescente polarização da sociedade e o surgimento de casos de racismo e xenofobia em Portugal, D. Tolentino Mendonça pede empenho na construção da fraternidade universal e da amizade social “para que Portugal se reforce como país”.

“A identidade não é uma realidade fechada. É uma realidade em construção. O que nós somos é aquilo que estamos a construir. Sem dúvida, herdeiros de um passado, mas sobretudo responsáveis por um presente e por um futuro”, acrescenta.

“A Igreja ser mais pobre é a sua riqueza”

Num contexto como o português, em que a Igreja tem um papel cada vez menos hegemónico, D. Tolentino Mendonça considera que “este vazio tem de ser reinventado como possibilidade”.

“Penso que a Igreja ser mais pobre, ter menos recursos, menos possibilidades é a sua riqueza. Ter menos força para ser ela própria a fazer tudo e precisar mais de ajuda, de colaboração e de criar coisas conjuntamente com outros é um potencial de um estilo novo, muito em linha com o Papa Francisco, dizendo que os centros de cultura católica ou de irradiação de cultura para a Igreja não podem ser guetos, mas têm de ser lugares de encontro, de diálogo, de abertura.”

O cardeal diz que vê em Portugal “um desejo de várias instituições da Igreja portuguesa fazerem-se presentes no mundo da cultura de uma forma original, que seja verdadeiramente de diálogo e de construir um caminho que não seja apenas o da lógica dos eventos, mas de um acompanhamento do mundo cultural”.