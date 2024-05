Bispo defende "maior protagonismo dos leigos na Igreja portuguesa”

“Em tudo o que é possível convidar leigos, deveremos fazê-lo, não só porque faltam padres, mas sobretudo porque é um campo onde o [seu] contributo é enriquecedor. Estão no mundo do trabalho, da universidade, da vida familiar”, disse o presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, após a reunião entre os bispos portugueses e o Dicastério para os Leigos, Família e Vida, inserida na visita Ad Limina.

Estava previsto que este encontro nacional, cujo programa ainda não está fechado, tivesse lugar no Domingo de Cristo-Rei, em pleno Cristo-Rei, em Almada, mas houve uma alteração porque, “entretanto, o Papa vai convidar à vinda a Roma por causa da passagem dos símbolos [entre a JMJ de Lisboa e] a Coreia do Sul”.

Fazendo um balanço do pós-JMJ, D. Nuno Almeida considera que é necessário que os mais velhos encontrem uma forma de “dar espaço” e “tudo fazer para que haja as condições dos jovens se reencontrarem com Jesus Cristo e com o Evangelho”.

Neste momento, a Comissão Episcopal Laicado e Família está a rever o documento que contém as bases da pastoral juvenil, uma alteração que será feita a partir da exortação do Papa Francisco, Cristo Vive.

O prelado defende que é preciso encontrar “espaços muitas vezes não habituais” para que a Igreja se aproxime dos jovens, entre os quais o desporto, a arte, o voluntariado e a ciência.