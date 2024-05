Solenidade do Corpo de Deus. Bispo do Porto preside a procissão

O Cabido Portucalense promove na cidade do Porto a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo.

A Missa Estacional será presidida pelo bispo do Porto, na Catedral, pelas 11h00, ficando em seguida o Santíssimo Sacramento em exposição solene para a adoração dos fiéis. De acordo com a Diocese, às 16h00 horas celebram-se Vésperas solenes seguindo-se a Procissão Eucarística.

Tendo em conta o contexto de obras a decorrer na cidade, o percurso da procissão sofreu algumas alterações.

Depois de sair da Catedral, seguirá pela Calçada de Vandoma, Rua de Saraiva de Carvalho, Rua de Augusto Rosa, Rua de Entreparedes, Rua do Campinho, Rua de Santo André, Rua de Santo Ildefonso, Praça da Batalha, Rua de Augusto Rosa, Rua de Saraiva de Carvalho, Calçada de Vandoma, em direção ao Terreiro da Sé, onde terminará com a Bênção do Santíssimo Sacramento, depois de uma alocução de D. Manuel Linda.