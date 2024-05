Presidente da República recebe esta terça-feira o Grupo VITA

O Presidente da República, Marcelo Recebo de Sousa, recebe esta terça-feira o Grupo VITA.

Em declarações à Renascença, Rute Agulhas explica que o encontro visa partilhar aquele que tem sido o trabalho ao longo do primeiro ano de funcionamento, bem como para reforçar a importância da criação de uma Estratégia Nacional de Prevenção da Violência Sexual em Portugal.

“É fundamental criar respostas, ao nível da intervenção terapêutica, especializadas para as vítimas, mas também pensar nas pessoas que comentem crimes sexuais ou até nas pessoas que pensam em vir a cometer, mas que muitas vezes já sentem a necessidade de um processo de ajuda”, defende a psicóloga.

O número de pedidos de reparação financeira pedidos por alegadas vítimas de abusos sexuais por parte de elementos da Igreja Católica portuguesa aumentou de 24 para 32.

O número foi atualizado esta segunda-feira, conforme a Renascença noticiou, pelo Grupo VITA que adianta que que os pedidos poderão ser formalizados entre junho e dezembro.

“Trinta e duas vítimas pediram, até ao momento, uma compensação financeira – pedidos que, tal como já adiantado pela Conferência Episcopal Portuguesa, poderão ser formalizados entre junho e dezembro de 2024, de acordo com critérios a anunciar brevemente”, indica o grupo coordenado pela psicóloga Rute Agulhas.

Num ano de funcionamento, o Grupo VITA recebeu um total de 98 vítimas, a maior parte adultas, que vivenciaram a situação abusiva há algumas décadas - 18 delas receberam acompanhamento psicológico.

“De entre estes pedidos de ajuda, realizou-se um total de 60 atendimentos, presenciais ou online. À data atual, 18 pessoas beneficiam de um processo de acompanhamento psicológico regular, com profissionais da Bolsa do Grupo VITA”, lê-se no comunicado.

Segundo a informação disponibilizada, o Grupo VITA continua a “privilegiar a realização de ações de sensibilização e capacitação das diversas estruturas da Igreja, tendo abrangido, até ao momento, cerca de 1.300 pessoas neste contexto”.

O Roteiro pelas dioceses iniciou-se este ano pela Arquidiocese de Évora, estando já previstas ações em Vila Real, Portalegre e Funchal.

Para 18 de junho, às 14h30, está prevista a apresentação, em Fátima, do segundo relatório de atividades.