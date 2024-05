Papa defende médicos de família para todos

“Obrigado, doutor” é uma iniciativa global que já reuniu mais de um milhão de pessoas e associações da sociedade civil com o objetivo de promover e valorizar o papel dos médicos de família, inseridos nos sistemas de saúde.

A iniciativa “Thank you, doctor!”, foi lançada em novembro de 2023, no Vaticano e deu origem a uma “Declaração pela re-descoberta do médico de família”, dirigida sobretudo aos agentes sociais e políticos, “para que se esforcem por recolocar, no centro dos nossos sistemas de saúde, a relação médico-doente”.

No próximo sábado, 25 de maio, o Papa receberá em audiência mais de 300 médicos promotores desta campanha. Mas não é a primeira vez que Francisco defende a figura do médico de família.

Em novembro de 2022, num encontro em Roma, denunciou que “infelizmente, corre-se o risco de, para privilegiar a excelência, se descuide da boa qualidade dos serviços de saúde territoriais, ou então, tornam-se de tal modo burocráticos que as pessoas idosas ou pouco instruídas, acabam, de facto, por ficar excluídas ou marginalizadas”