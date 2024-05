Marcelo quer grupo Vita "alargado a toda a sociedade"

O Presidente da República quer que o trabalho do grupo VITA no acompanhamento dos abusos sexuais na Igreja seja alargado a toda a sociedade.

Revelação feita pela coordenadora da entidade, Rute Agulhas, depois de se reunir esta terça-feira com Marcelo Rebelo de Sousa para "apresentar o trabalho feito ao longo do primeiro ano de funcionamento do grupo VITA", como referido na nota divulgada no site da Presidência da República.

Em declarações à Renascença, Rute Agulhas disse que Marcelo estava “ciente” dos números apresentados pela entidade na última segunda-feira e que pediu para que “o grupo VITA não acabe”.

Segundo esta responsável, o Presidente da República sugeriu que a entidade criada pela Conferência Episcopal Portuguesa pode ser um exemplo para construir uma resposta permanente e transversal às vitimas de abusos sexuais em toda a sociedade não apenas na Igreja Católica.

“Salientou-se a importância de um pensamento holístico, com o foco nas vítimas na prevenção, mas também nos agressores. (...). No entendimento do senhor Presidente, (...) esta resposta é muito circunscrita porque se limita ao contexto da Igreja e [por isso] são necessárias outras respostas a nível nacional. (...) Efetivamente, o abuso sexual acontece noutros contextos: na família, nas escolas e com uma prevalência de facto muito maior”, explicou.