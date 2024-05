"Laudato Si" inspira doutoramento na Católica. "Conhecimentos fragmentados hoje não servem"

Para Alexandre Palma, os desafios que o Papa deixa são para todos, teólogos incluídos. “Para nós, teólogos, há o enorme desafio de descobrir a realidade como lugar teológico, mas para todos os colegas das outras disciplinas o desafio é exatamente igual – porque o que estudam também tem o horizonte do transcendente e enquanto não chegarmos lá ficamos ainda aquém do espaço que somos chamados a atravessar”.

Para este responsável, a criação deste doutoramento na UCP é já uma resposta aos desafios do Papa, porque a mudança de paradigma que Francisco pede também implica as instituições de ensino, numa articulação de áreas e saberes. “Conhecimentos fragmentados hoje não servem. E se uma Universidade quer ser uma catedral de inteligência, não pode ceder a uma fragmentação que a degenera numa oficina de ignorância. Uma visão alargada da ecologia, suportada na verificação de que tudo está interligado, demanda, pois, uma integração de saberes”, afirmou durante a apresentação do programa.

O padre Alexandre Palma, diretor do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião da Católica, começa por lembrar que o tema da defesa do ambiente já tinha sido abordado por anteriores Papas (nomeadamente Paulo VI), mas a novidade do documento de Francisco é que abriu a “noção de ecologia e consciência ecológica”, que já não é só “ambientalismo e mera consciência verde”.

O novo doutoramento em Ecologia Integral, na Universidade Católica Portuguesa (UCP), foi inspirado na " Laudato Si ". A encíclica do Papa Francisco , publicada há nove anos, lembra que a defesa da natureza não pode estar desligada do resto, porque tudo se interliga, e que “os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspetos da crise mundial”.

O doutoramento envolve, ao todo, seis escolas e faculdades da Universidade Católica. Tudo foi preparado ao longo dos últimos dois anos em grupos de trabalho coordenados por Margarida Mano, que na sessão na UCP agradeceu o empenho de todos no processo. “O doutoramento é na área das ciências sociais, está alojado na Faculdade de Ciências Humanas, mas é de várias escolas, e todas estiveram envolvidas desde o primeiro momento nos grupos de trabalho, com pessoas que acreditaram: a Faculdade de Ciências Humanas, A Escola das Artes, a Escola Superior de Biotecnologia, a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Teologia. São seis faculdades juntas, num Doutoramento que criaram e pensaram, e não posso deixar de agradecer às pessoas que participaram e acreditaram nisso”.

O novo doutoramento, com a duração de três anos, arranca a 12 de setembro de 2024. As inscrições estão abertas até 30 de maio, mas o coordenador do plano de estudos, Peter Hanenberg, admite que podem vir a abrir novas datas. “Somos capazes de abrir mais para a frente outro momento para inscrições. Quem perder a oportunidade de se inscrever até 30 de maio pode contra com esta segunda fase”, avançou.

Nesta fase de arranque o doutoramento não será ministrado em inglês, mas a procura por alunos internacionais poderá obrigar a isso, mais à frente. De momento também não está prevista a atribuição de bolsas de estudo. “Este ano não temos bolsas, porque as que podemos oferecer – através da Fundação Amélia de Mello, por exemplo – não estão disponíveis este ano para este curso, infelizmente. Tenho esperança no futuro poder mobilizar outras bolsas, através de programas de cotutela, com outras universidades com que colaboramos”.

O doutoramento tem um programa interdisciplinar, e o objetivo é fornecer respostas éticas adequadas aos desafios globais. Entre as matérias a abordar estão a cultura e sustentabilidade ambiental, a justiça intergeracional, a economia verde, o combate à pobreza sistémica, e o crescimento económico e a sustentabilidade.

No primeiro ano do doutoramento, para além de um Observatório de Ecologia Integral, estão previstos três seminários: Cidadania Ecológica, Ecologia Ambiental e Espiritualidade Ecológica. No segundo ano haverá um Seminário de Investigação, e o terceiro será dedicado à Dissertação de Doutoramento, que se destina a “quem pretenda ser um motor de mudança na sociedade”, ou “trabalhar em organizações, públicas ou privadas”, “compreenda que os paradigmas atuais precisam de renovação face aos desafios ambientais” e queira ajudar a construir novas “políticas para as sociedades do futuro”.

A data para apresentação do programa deste novo doutoramento não foi escolhida ao acaso – a Igreja assinala, até domingo, a Semana "Laudato Si", que celebra os nove anos da publicação da encíclica do Papa Francisco.