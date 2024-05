Contas da Jornada Mundial da Juventude apresentadas a 31 de maio

O cardeal D. Américo Aguiar confirma à Renascença que as contas da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) serão apresentadas a 31 de maio, dia de Nossa Senhora da Visitação.



Em declarações à margem da visita Ad Limina, que decorre esta semana, em Roma, o bispo de Setúbal e presidente da Fundação JMJ adianta que será também apresentado o estudo sobre o retorno financeiro do evento.

“As contas serão apresentadas a 31 de maio. Já está alinhavado, serão apresentadas as contas, a auditoria da Deloitte e também o estudo económico pós-Jornada do ISEG”, declarou D. Américo Aguiar, acrescentando que será no Dia de Nossa Senhora da Visitação, data que deu origem ao tema da JMJ.

Falando sobre a visita Ad Limina, que se prolonga até sexta-feira, D. Américo Aguiar diz que esta não deve perder de vista o problema comunicacional existente entre a Igreja e a vida de cada pessoa.

“Não me refiro a ferramentas, mas a fazer coincidir o anúncio do Evangelho com aquilo que são as urgências, os sofrimentos e os gritos – é aquilo que o Papa Francisco nos diz. Estarmos atentos aos gritos de cada um, à realidade da vida de cada um, porque quando falo na evangelização em Setúbal, em Lisboa, no Porto, na Guarda, em Viseu, em Bragança, nas ilhas, no interior, no litoral, estou a falar de realidades diferentes. Estou a falar de urgências diferentes, e quando falamos daqueles que devem merecer mais imediata atenção da parte do bispo, isso depende de cada uma das geografias”.



Além destes temas, D. Américo Aguiar apelou, ainda, à participação nas próximas eleições europeias de 9 de junho.