Concordata precisa de clarificação dos "fins religiosos"

O vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) considera que ainda há aspetos da atual Concordata que não estão bem definidos, 20 anos depois da assinatura do novo tratado entre Portugal e a Santa Sé em 2004. D. Virgílio Antunes aponta para a definição de "fins religiosos" e as possíveis leituras.

"Uma das questões que tem estado sempre em cima da mesa tem que ver com aquilo que a Concordata designa de fins religiosos de um conjunto de atividades, porque esta expressão pode ser entendida numa aceção muito lata ou pode restringir-se também muito", declarou o bispo de Coimbra aos jornalistas em Roma.

Para D. Virgílio Antunes, "é necessário que, sentados à mesma mesa e numa atitude de diálogo e proativa, sejamos capazes, com o Estado português e a Santa Sé, de concluir exatamente o que são os fins religiosos, o que está incluído, o que é que não está, para que todos possamos situar-nos de forma adequada e compreender o alcance deste tratado".



O vice-presidente da CEP apontou não só aos impactos fiscais, mas também a consequências na presença da Igreja no espaço público, nas "relações sociais, as relações com as forças de segurança, as possibilidades que temos de estar no espaço público, concretamente na organização das procissões, e dos funerais, e de outros momentos de culto".

"Tudo isso precisa de ser muito claro face a todos, para que não haja da parte ninguém qualquer forma de atropelo e todos vivamos em clima de muita paz social", apontou D. Virgílio Antunes.

O tema fez parte da reunião desta terça-feira entre os bispos portugueses e a Secretaria de Estado do Vaticano, no âmbito da visita "ad limina" que está a decorrer esta semana. Outros temas foram os esforços da Igreja pela paz em locais como a Ucrânia e a Faixa de Gaza.