​Caos na AIMA. D. Américo pede "urgência" na resposta aos imigrantes

O cardeal português fala “numa recuperação e capacidade de atração dos jovens” que é já notória em alguns locais.

“Nós não os podemos perder. Esse é o grande desafio que a Igreja tem. Já passaram quase seis meses da Jornada Mundial da Juventude e nós não os podemos perder. Uma das coisas que temos de aprender é que estes jovens deixaram-se cativar pela missão e nós não podemos baixar os braços quanto a isso”, salientou.

O bispo de Setúbal explica, ainda, que na sequência desta visita Ad Limina dos bispos portugueses, o Papa Francisco dará indicações para os próximos tempos.

“Nós vimos a Roma dizer ao Papa aquilo que são as nossas alegrias e tristezas, sucessos e insucessos. Vamos ouvir da parte dele qual é o seu sentimento e sentir e perceber as indicações para o GPS que o Papa Francisco nos vai dar para o futuro próximo, atendendo que Portugal viveu uma oportunidade única, que foi a Jornada Mundial da Juventude”, disse o cardeal em declarações à Renascença.

Segundo D. Américo Aguiar, esta visita Ad Limina não deve perder de vista o problema comunicacional existente entre a Igreja e a vida de cada pessoa.

“É estarmos atentos aos gritos de cada um, à realidade da vida de cada um, porque quando falo na evangelização em Setúbal, em Lisboa, no Porto, na Guarda, em Viseu, em Bragança, nas ilhas, no interior, no litoral, estou a falar de realidades diferentes. Estou a falar de urgências diferentes, e quando falamos daqueles que devem merecer mais imediata atenção da parte do bispo, isso depende de cada uma das geografias”, sublinha o cardeal D. Américo Aguiar.