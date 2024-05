Patriarca preside a Procissão

De acordo com informação disponibilizada na página do Patriarcado, D. Rui Valério “vai presidir, na Sé, às celebrações na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, conhecida popularmente como Corpo de Deus, no dia 30 de maio, quinta-feira”.

A diocese informa que a celebração da Eucaristia vai ter lugar às 11h30, na Sé Patriarca de Lisboa, e que a partir das 13h00 e até às 16h00, haverá adoração do Santíssimo Sacramento (com sacramento de Reconciliação).

“A tradicional procissão do Corpo de Deus, pelas ruas da Baixa da cidade, começa pelas 17h00, no Largo da Sé, onde está prevista a sua chegada pelas 18h30, com a bênção final”, acrescenta o patriarcado.

A página da diocese deixa ainda informação pormenorizada sobre o percurso da Procissão do Corpo de Deus, que começará no Largo da Sé, e tem passagem pela Rua das Pedras Negras, Rua da Madalena, Poço do Borratem, Praça Martim Moniz (contornando o Hotel Mundial), Rua da Palma, Rua Dom Duarte, Praça da Figueira, Rua da Prata, Rua da Conceição, Largo da Madalena, Rua de Santo António da Sé e Largo da Sé.