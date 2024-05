Paróquia suspende catequese após acusações de castigos físicos

A paróquia de Nespereira, em Guimarães, anunciou esta segunda-feira a suspensão da catequese devido a "uma polémica". Em causa estão acusações de castigos físicos aplicados às crianças na catequese, avançadas este domingo pelo "Jornal de Notícias" e que já chegaram à Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado publicado na rede social Facebook, a paróquia de Santa Eulália de Nespereira anunciou que "estas atividades ficaram temporariamente suspensas" depois de "uma polémica de que a Paróquia de Santa Eulália de Nespereira foi recentemente alvo".

"Durante esse período de suspensão, estaremos a avaliar a situação e a trabalhar para encontrar soluções adequadas", declara a paróquia, que promete reforçar o "compromisso com a segurança e o respeito à comunidade".

Segundo o "Jornal de Notícias", as crianças foram postas com os joelhos em cima das mãos durante a catequese de sábado. Isso provocou uma manifestação de alguns pais no domingo, frente à igreja, com a intenção de confrontar o padre Francisco Xavier.

De acordo com o "Notícias ao Minuto", seis pais deslocaram-se ao posto local da GNR ainda no sábado para apresentar queixa, que vai agora ser investigada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Guimarães.