Jubileu 2025: Conferência Episcopal Portuguesa convida a celebrar Ano de Oração

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) publicou este domingo, solenidade de Pentecostes, uma nota pastoral, convidando as comunidades católicas a celebrar o Ano de Oração convocado pelo Papa, rumo ao Jubileu 2025.

“Oremos pela Igreja, oremos pelo Santo Padre, oremos por cada uma das nossas comunidades para que sejamos verdadeiramente uma Igreja viva, uma Igreja unida, uma Igreja missionária”, refere D. José Ornelas, presidente da CEP.

O bispo de Leiria-Fátima evoca o processo sinodal 2021-2024, lançado por Francisco.

“Esse caminho sinodal que estamos a viver começa com uma atitude de implorar o Espírito de Deus, que venha sobre a Igreja. E esse Espírito implora-se através da oração”, acrescenta.

O bispo de Leiria-Fátima sublinha que a oração “une a Deus, ao coração de Deus, ao projeto de Deus”.

“Por isso, somos todos convidados, em cada uma das nossas famílias, em cada uma das nossas paróquias, em cada uma das nossas dioceses e como Igreja em Portugal, que se une a todas as igrejas do mundo, a pedir a Deus o dom do Espírito para que conduza a Igreja por este caminho”, aponta.

A nota pastoral da CEP começa por recordar que, na preparação da celebração do Jubileu 2025 sob o lema “Peregrinos de Esperança”, o Papa Francisco convocou toda a Igreja para viver o Ano da Oração, ao longo de 2024.

O Dicastério para a Evangelização (Santa Sé) preparou oito ‘Apontamentos sobre a Oração’ como apoio à vivência deste ano, que a CEP, em cooperação com as Edições Paulinas, a Agência Ecclesia e o Departamento de Comunicação do Patriarcado de Lisboa, vai divulgar em oito fascículos, acompanhados de “folhetos pedagógicos para ajudar à reflexão”.

De maio a dezembro deste ano vão ser divulgados os temas, com catequeses a partir das dioceses.

A primeira sessão vai decorrer às 21h00 de 28 de maio, com a catequese proferida por D. Rui Valério, patriarca de Lisboa, sobre ‘Rezar hoje’, na igreja de Santa Joana Princesa, com transmissão online.

As próximas sessões têm como tema “rezar com os Salmos (junho); a oração de Jesus (julho); rezar com os santos e pecadores (agosto); as parábolas da oração (setembro); A Igreja em oração (outubro); a oração de Maria e das santas que a encontraram (novembro); a oração que Jesus ensinou (dezembro).

No dia 21 de janeiro, o Papa proclamou um ano de oração para preparar as celebrações do Jubileu 2025, cuja porta santa vai ser aberta no próximo dia 24 de dezembro, na Basílica de São Pedro.

O Jubileu 2025 coincide com os 1700 anos do Concílio de Niceia, que abordou a data da celebração da Páscoa, e terá uma dimensão ecuménica numa das rotas de peregrinação propostas, o ‘Iter europaeum’, 28 Igrejas que se referem a 27 países europeus e à União Europeia, com alguns templos de outras comunidades cristãs.

O ano santo de 2025 vai ser o 27.º jubileu ordinário da história da Igreja; o Papa Bonifácio VIII instituiu, em 1300, o primeiro ano santo – com recorrência centenária, passando depois, segundo o modelo bíblico, cinquentenária e finalmente fixado de 25 em 25 anos.