Contas da Jornada Mundial da Juventude apresentadas a 31 de maio

“As contas serão apresentadas a 31 de maio. Já está alinhavado, serão apresentadas as contas, a auditoria da Deloitte e também o estudo económico pós-Jornada do ISEG”, declarou D. Américo Aguiar.

“Pode-se votar em qualquer mesa de voto do país - isso é importante ser dito para que não haja essa desculpa. Também se pode pedir para votar antecipadamente no dia 2 [de junho]. Depois temos de aprender e entender que muitas das graves decisões do futuro de Portugal e da Europa se decidem no Parlamento Europeu e nas instituições europeias, não é - infelizmente ou felizmente - no Parlamento de cada país. Isso também é o retorno daquilo que é a participação numa Europa em pleno”, sublinha.