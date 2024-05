“Bom Caminho”. GNR nos Caminhos de Santiago de Compostela

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai estar atenta aos peregrinos do caminho de Santiago de Compostela.

A operação, denominada “Bom Caminho”, vai decorrer até ao dia 31 de outubro de 2024 e tem como objetivo promover a visibilidade e o patrulhamento de proximidade da Guarda, na proteção e segurança dos peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela.

Em comunicado enviado à Renascença, a GNR assinala que os “Caminhos de Santiago” ganharam, uma nova vida nos anos 80 do século passado, com a realização da Jornada Mundial da Juventude, naquela cidade, assinalando que a Jornada Mundial da Juventude, na cidade de Lisboa, em 2023, motivou também um grande fluxo de jovens de todo o mundo em Portugal e, em particular, nos caminhos de Santiago.

“Estes percursos revelam-se de uma particular importância, uma vez que contribuem para a diversificação e desenvolvimento de toda a atividade turística, ao longo de todo o ano e por todo o Território Nacional (TN)”, observa a força de segurança.

Ciente da importância que o “Caminho de Santiago” representa, a Guarda manterá “um conjunto de atividades operacionais com o objetivo de contribuir para a maior segurança e visibilidade junto dos peregrinos. Para tal é necessário continuar a oferecer uma resposta específica em termos da Segurança Pública que, seja permanente no tempo, eficiente e se adapte aos períodos de maior intensidade de esforço operacional”, lê-se no documento.

A força de segurança esclarece que vai reforçar a sua presença “nos locais mais vulneráveis à passagem dos peregrinos, nomeadamente locais isolados e ermos, infraestruturas de acolhimento e locais de grande concentração, através de patrulhamento específico e ações de sensibilização”.

Nos períodos de maior afluência de peregrinos, a GNR realizará patrulhas conjuntas com a Guardia Civil Espanhola.

Os Caminhos de Santiago, que atravessam Portugal, de sul para norte, são seguidos pelos peregrinos desde há séculos.

A GNR vai marcar presença no Caminho Português, no Caminho Português da Costa e no Caminho Português Interior, através dos Comandos Territoriais do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Conselhos para o caminho

• Planeie todo o seu percurso e viagem de forma antecipada;

• Mantenha os seus familiares e amigos mais próximos informados sobre os percursos e planeamento da sua viagem;

• Tenha sempre na sua posse um documento de identificação pessoal;

• Tenha especial atenção aos pertences e objetos pessoais que transporte;

• Tenha especial atenção a abordagens por parte de estranhos;

• Privilegie a utilização de percursos sinalizados e iluminados;

• Quando utilize estradas com circulação rodoviária, caminhe sempre na berma contrária ao sentido do trânsito e não ande em locais onde seja proibida a circulação de peões;

• Use roupa clara, preferencialmente com colete refletor;

• Caminhe preferencialmente durante o dia e com companhia;

• Respeite o meio ambiente e o património cultural existente nos percursos;

• Caso circule de bicicleta, utilize equipamentos de proteção individual e iluminação;

• Em caso de emergência, ligue para o número europeu de emergência (112).