Relação entre Igreja e desporto tem de se "focar na dignidade humana"

Termina este sábado no Vaticano a Conferência Internacional sobre Desporto e Espiritualidade, organizada pelo Dicastério para a Cultura e Educação com o objetivo de trazer contributos para o debate sobre uma pastoral do desporto.

O presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, cónego Paulo Franco, foi o único português a marcar presença no evento e explica que, mais do que a relação entre a Igreja e o desporto, a discussão se tem centrado na dignidade da vida humana.

“Por um lado, procurámos olhar para (...) como deve a Igreja atuar e ter a sua participação neste ambientedesportivo. Por outro lado, focámo-nos nas questões relacionadas com a dimensão científica do desporto e até que ponto isso põe em causa o humanismo, a dignidade humana e a ética subjacente a isso”, detalha.

Segundo o cónego, a Igreja “não quer ter uma presença residual nestes temas” e que, por isso, decidiu associar-se à embaixada de França junto da Santa Sé para a organização desta convenção, que decorre poucos meses da próxima edição dos Jogos Olímpicos em Paris este verão.