Crianças convidadas a “despertar a luz do coração” em encontro nacional de EMRC

Os alunos do 1º ciclo de Educação Moral e Religiosa Católica vão encontrar-se no dia 24 de maio, em Fátima, no XXI encontro nacional subordinado ao tema “EMRC, uma Luz no Coração”.

Em declarações ao Educris, Cistina Brito, da equipa nacional da Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), diz que querem “fazer festa com a alegria que cada criança transporta e, juntos, acolher, olhar, contemplar e irradiar a Luz”.

O encontro que vai contar com cerca de 5 mil participantes, oriundos de 80 agrupamentos de escolas de todo o país, visa ajudar os mais novos a descobrir “o seu lugar e missão no mundo”.

“Pensamos sempre numa mensagem que vá de encontro à formação integral que queremos proporcionar aos nossos alunos. Neste encontro fomos buscar a simbologia da luz. Como alunos de EMRC são desafiados a abrir as portas do seu coração para iluminar caminho dos outros e levar a sua luz àqueles que a perderam, um sorriso para quem não tem mais”, aponta.

Do programa, destaca-se uma celebração na basílica da Santíssima Trindade onde os mais pequenos vão “agradecer o dia” e aprender o “ser enviado para o dia a dia” de modo a “irradiar a luz que nos vem do coração nos gestos da bondade, paz e amizade para com aqueles que nada tem”.

“Teremos aí uma representação bíblica da parábola da lâmpada que ajudará os pequenos a perceber que podem transmitir o melhor de si para ajudar o mundo a ser mais fraterno”, especifica Cristina Brito.

Já o Centro Paulo VI vai acolher três sessões culturais com a peça “O Brilho do Coração - uma história inspirada no pequeno príncipe” e “muitas outras surpresas”.

Assinalando que “as crianças são a mais bela expressão do amor de Deus - a sua pureza, a vontade de viver torna-as protagonistas de um mundo melhor”, a responsável sublinha que como alunos de EMRC são “desafiados a abrir as portas do seu coração para iluminar caminho dos outros e levar a sua luz àqueles que a perderam, um sorriso para quem não tem”.

Neste contexto, a organização criou uma atividade preparatória sob o tema “À descoberta da Luz”, em que através de um jogo interativo os alunos do primeiro ciclo são convidados a realizarem “diversos desafios” que os vão colocar à prova e permitir conhecer “a obra do padre Américo”.

“Esta obra faz parte de uma das aprendizagens do primeiro ciclo e queremos aprofundá-la como gesto concreto a levar ao encontro nacional, desafiando os alunos a uma campanha solidária cujos frutos serão levados para Fátima no dia do Encontro”, conclui.