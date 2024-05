Papa planeia visitar a Turquia em 2025, anuncia Patriarca Bartolomeu de Constantinopla

O Papa Francisco planeia visitar a Turquia no próximo ano, no âmbito das comemorações do aniversário do Concílio de Niceia. O anúncio foi feito esta quinta-feira, dia 15, pelo Patriarca Bartolomeu de Constantinopla, que está de visita a Lisboa.

“Não podemos concordar com a ideologia do mundo russo”

Diante dos jornalistas, o Patriarca Ecuménico de Constantinopla voltou a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, pediu “o imediato regresso das crianças raptadas” na Ucrânia, que estão agora na Rússia e na Bielorrússia, e criticou o Patriarcado Ortodoxo de Moscovo.

“Não podemos concordar de forma alguma com a ideologia do mundo russo e com as orações que o patriarca Cirilo faz, não pela paz, mas pela vitória do exército russo. Referi esta manhã que esta ideologia é uma heresia”, frisou Bartolomeu, que participou ontem, quarta-feira, na abertura do Fórum KAICIID, um encontro entre líderes religiosos, políticos e representantes da sociedade civil de todo o mundo.

Bartolomeu de Constantinopla recordou que o conflito tem feito "milhares de vítimas, não só entre os soldados dos dois lados, mas entre as pessoas inocentes, incluindo muitas crianças e bebés, mortos de forma continuada" e levado à destruição de "muitas cidades e aldeias".

O líder religioso ortodoxo apelou, ainda, ao cessar-fogo não só na Ucrânia, mas também no Médio Oriente e na Faixa de Gaza.

Ao início da manhã, na celebração da Divina Liturgia, D. Rui Valério, Patriarca de Lisboa, agradeceu a presença de Bartolomeu de Constantinopla, em Portugal, e sublinhou que cristãos e ortodoxos continuarão “em comunhão”, “sabendo que assim fazem a vontade de Deus”.