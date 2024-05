Diocese de Setúbal avança com recenseamento no fim de semana

A Diocese de Setúbal vai proceder, no próximo fim de semana, à realização de um recenseamento da prática dominical.

“Dez anos após o último recenseamento, e no âmbito do trabalho que está a ser realizado pela Comissão Diocesana do Novo Mapa, o objetivo é fazer um retrato das comunidades que permita perceber a melhor forma da diocese planear o seu programa pastoral, indo ao encontro das necessidades de cada um dos fiéis”, lê-se numa nota enviada à Renascença.

"Todos os que forem à eucaristia vão ser convidados a, durante a eucaristia, responderem a um pequeno inquérito de nove perguntas que permitirá traçar o perfil de cada comunidade e de quem a compõe”, lê-se.

“O inquérito será respondido em papel, da forma tradicional, mas também através de QR Code, através do telemóvel, procurando assim minimizar o impacto do uso do papel, mas permitindo que quem não se encontre à vontade com as novas tecnologias não deixe de participar”, revela a Igreja de Setúbal.

O inquérito será respondido por todos os presentes nas eucaristias a partir dos seis anos de idade e não será possível responder fora desse momento, precisamente para permitir mapear o censo da participação dominical na eucaristia.

A Diocese informa que “o trabalho está a ser coordenado pela Comissão Diocesana do Novo Mapa, criada pelo bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, para estudar a reformulação dos limites das paróquias e outras jurisdições territoriais no espaço da Diocese de Setúbal”.

A iniciativa realiza-se no âmbito das celebrações dos 50 anos e o objetivo “é produzir um estudo aprofundado e multidisciplinar e uma proposta de nova organização administrativa do conjunto diocesano, com a sua fundamentação técnica e pastoral”.

De acordo com a nota a que a Renascença teve acesso, “os trabalhos iniciaram-se em fevereiro deste ano, com a realização de um inquérito às paróquias, e deverá ficar concluído até fevereiro de 2025, ainda durante as comemorações dos 50 anos da criação da diocese de Setúbal, criada pela bula Studentes Nos do Papa Paulo VI a 16 de julho de 1975”.