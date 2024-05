Afinal, o Papa vai ou não a Niceia, na Turquia?

O Vaticano não confirma nem desmente mas, considerando o que o Papa já disse e escreveu sobre o Jubileu 2025, vai mesmo querer fazer esta visita.

Porquê Niceia e o que é que lá vai fazer?

O Ano Santo de 2025 coincide com os 1700 anos da celebração do Concílio de Niceia – o primeiro grande Concílio ecuménico que se realizou no ano 325.

Na bula que o Papa publicou a semana passada para proclamar este Jubileu, diz que o Concílio de Niceia teve como missão “preservar a unidade, então seriamente ameaçada”. E recorda que foi nesse Concílio que se tentou definir a data da Páscoa e que ainda hoje não coincide porque os cristãos do ocidente seguem o calendário gregoriano, enquanto os cristãos do oriente (ortodoxos e católicos de rito oriental) seguem o calendário juliano.

Isto que faz com que as datas importantes para a fé cristã não coincidam.

O que é que isto tem a ver com o Jubileu?

No próximo Jubileu, a novidade é que “por uma circunstância providencial”, precisamente no ano de 2025, a mesma Páscoa vai coincidir no mesmo domingo. “Que isto seja um apelo a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente para darem resolutamente um passo rumo à unidade em torno de uma data comum para a Páscoa”, escreve o Papa.