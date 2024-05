“Vamos ter um mar de gente” na peregrinação ao Sameiro

A peregrinação, que conta com a presença de todos os bispos portugueses, do Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, e do cardeal Tolentino Mendonça como enviado especial do Papa Francisco, parte às 7h00 da Sé Catedral de Braga rumo ao santuário mariano onde, às 11h00, será celebrada a eucaristia.

José Paulo Abreu nota que é difícil fazer previsões quando as inscrições ainda não estão fechadas, mas acredita que haverá "um mar de gente aqui no Sameiro”.

“Na tradicional peregrinação, costumamos ter entre 50 mil e 70 mil pessoas. Tendo em conta que vem gente do país inteiro acreditamos que com muita facilidade chegaremos aos 150 mil”, apontou o responsável,

A estimativa foi avançada, esta terça-feira, em conferência de imprensa pelo presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, cónego José Paulo Abreu confiante “num mar de gente” no Sameiro, nesse dia.

A PSP e a GNR vão assegurar a segurança do evento numa operação conjunta.



Tendo em conta as fortes restrições ao trânsito nesse dia que vai impedir o acesso de veículos ligeiros ao Santuário do Sameiro, o comandante do destacamento territorial da GNR de Braga, o Capitão Mário Abreu pede que, sempre que possível, os participantes optem pelo transporte publico.

“Apela-se que as pessoas façam o planeamento da deslocação com a devida antecedência e optem sempre pelo transporte público ou, em alternativa, pelo deslocamento apeado, tendo em conta que as viaturas particulares não se podem aproximar do santuário”, alertou o comandante da GNR de Braga que aconselhou o máximo cuidado para evitar possíveis furtos durante a cerimónia.

“Já no santuário, onde está previsto um ajuntamento de pessoas muito grande é sempre habitual que existam alguns furtos”, lembrou. “pede-se às pessoas que tomem as devidas precauções, nomeadamente, que mantenham a vigilância constante dos seus bens”, referiu.

Para assegurar a mobilidade dos participantes para o recinto do Santuário do Sameiro, haverá “autocarros a cada 10 e 15 minutos”, explicou Teotónio Andrade dos Santos, responsável pelos Transportes Urbanos de Braga (TUB).

“Os autocarros vão trabalhar em contínuo”, adiantou. “Queremos dar alternativas às pessoas que não vêm a pé para que possam chegar à eucaristia e que depois possam regressar comodamente no final”.

“Nesse dia funcionará também o bilhete de eventos a 1 euro ida e volta”, rematou.