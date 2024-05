Ataque terrorista à vila de Macomia e aldeias obriga à fuga de centenas de pessoas

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) dá conta de dois novos ataques à vila de Macomia e às aldeias de Missufine e Cajerene, em Cabo Delgado, Moçambique, entre sexta-feira e sábado, que fizeram aumentar ainda mais o número de deslocados.

“Infelizmente, é verdade e estou muito aflita”, disse uma religiosa à AIS, que não pode ser identificada por razões de segurança.

Já Daniel Eiró, jornalista da rádio diocesana de Pemba, disse que o ataque começou na madrugada de sexta-feira.

“A situação não está nada boa em Macomia. Os insurgentes chegaram de madrugada e a população está a fugir das suas casas”, descreveu.

Num vídeo, enviado por um sacerdote de Cabo Delgado à fundação pontifícia, vê-se a fuga de algumas dessas pessoas. Um homem, ainda jovem, com uma menina ao colo, caminha apressadamente ao mesmo tempo que vai relatando o que está a acontecer.

“São 5 horas agora, e os malfeitores acabaram de atacar a base militar”, diz.

Segundo o jovem, houve troca de tiros com os militares presentes no quartel local, tendo-se travado uma autêntica batalha.

“Há um fogo terrível, mas super-terrível a acontecer agora na zona de Macomia”, descreve o jovem enquanto foge.

“Precisamos de socorro. Aquela gente [que ainda está] lá precisa de socorro. Eles [os terroristas] estão com tudo…”

O jovem fala da ousadia dos terroristas que se atreveram a atacar “a confiável vila de Macomia”, que todos imaginavam segura pela presença de um contingente das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique.

Num outro vídeo, enviado também por um sacerdote da Diocese de Pemba, vêem-se muitas pessoas em fuga com trouxas à cabeça. Caminham também apressadamente. São mulheres, alguns rapazes e várias crianças. Num dado momento, começam todos a correr, assustados e espalham-se pelo mato.

Segundo a AIS, no sábado houve um outro ataque às aldeias de Missufine e Cajerene, situadas no distrito de Ancuabe, a pouco mais de 70 quilómetros da cidade de Pemba, com relatos de tiroteios, populares em fuga e casas destruídas.

Mas o ataque mais grave aconteceu em Macomia, situada a cerca de 180 quilómetros da cidade de Pemba, tendo-se prolongado durante largas horas desde a madrugada de sexta-feira até ao princípio da tarde de sábado, quando os insurgentes abandonaram a região, deixando atrás de si um enorme rasto de destruição e vandalização de casas e infraestruturas socais e até corpos espalhados nas ruas.