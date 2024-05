​Papa oferece mediação da Santa Sé para troca de prisioneiros

O Papa reafirmou na manhã deste domingo o seu apelo para a troca de prisioneiros de guerra.

“Renovo meu apelo pela troca geral de todos os prisioneiros, entre a Rússia e a Ucrânia, assegurando a disponibilidade da Santa Sé para favorecer todos os esforços a esse respeito, sobretudo, para com os que estão gravemente feridos e doentes.”, disse no final da recitação do Regina Coeli.

Francisco acrescentou também um pedido para se continuar a rezar pela paz na Ucrânia, na Palestina, em Israel e no Myanmar.

A propósito do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que hoje se celebra, com o tema “Inteligência artificial e sabedoria coração”, o Santo Padre sublinhou que “só recuperando uma sabedoria do coração, podemos interpretar os desafios do nosso tempo e redescobrir a via para uma comunicação plenamente humana".

“A todos os profissionais da comunicação, vai o nosso obrigado pelo seu trabalho”, rematou.