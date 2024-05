Manifestações pela paz em faculdades são "sinal de otimismo", diz D. Rui Valério

O Patriarca de Lisboa considera que as manifestações a favor da Palestina nas faculdades refletem uma juventude que luta pela dignidade humana.

Em declarações à Renascença, depois das Vésperas Solenes da Ascensão do Senhor celebradas esta tarde na Sé de Lisboa, D. Rui Valério aplaudiu as gerações mais novas por serem um sinal de “otimismo” para o futuro.

“A nossa juventude é uma juventude de causas e pelas causas está disposta a fazer estas manifestações. Independentemente do lado em que se colocarem, o facto é que não admitem o atropelo da dignidade humana e dizem ‘presente’ para lutar por essa dignidade."

Antes de partir para as celebrações em Fátima do 13 de maio – que começaram já hoje em Fátima –, o Patriarca de Lisboa lembrou os três pastorinhos. D. Rui Valério considera que a “generosidade e disponibilidade” que mostraram “ao sacrificarem algo seu em prol do outro” são “bons exemplos e gestos” para conseguir reconquistar a paz mundial.

Patriarca pede aos portugueses para "protegerem sonho europeu"

Com as eleições Europeias à porta, o Patriarca não quis deixar de apelar ao voto dos portugueses. D. Rui Valério recorda a “maratona” em que teve de ultrapassar “várias fronteiras entre vários países” só para ir estudar para Itália. Por isso, pede aos eleitores para protegerem o “sonho” da União Europeia que “fez com que deixássemos de nos preocupar com os câmbios” – mas onde a “fraternidade” é a mensagem principal.

“Aquele espírito fraterno de nos sentarmos a uma mesa e, independentemente da nacionalidade, sentirmos que somos irmãos. Por isso, a mensagem é de participação e de acreditarem na Europa. E para acreditar na Europa, é preciso irmos às urnas. Se deixarmos o terreno vago, ele pode ser ocupado por quem nós não gostamos”, alertou.

D. Rui Valério quis ainda deixar uma mensagem de “parabéns” a todos os jornalistas, no âmbito do Dia Mundial das Comunicações Sociais, comemorado este domingo. O Patriarca de Lisboa sublinhou que a comunicação é “vital para a realização plena do ser humano” – mas avisou que a Inteligência Artificial é um risco iminente.

“Devemos consagrar também muito esforço neste dia porque, tal como o Papa nos alertou na mensagem que enviou, é necessário estarmos atentos inteligência artificial. É um advento em força e preponderante da tecnologia. Está ali quase para nos substituir”, rematou.