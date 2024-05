Américo Aguiar lembra pandemia: "Uma saudação fraterna a todos os enfermeiros e enfermeiras"

O cardeal Américo Aguiar agradeceu este domingo, em Fátima, aos profissionais de enfermagem, pedindo para eles a proteção divina, assinalando o Dia Internacional do Enfermeiro.

Numa mensagem gravada na Cova da Iria, o bispo de Setúbal dirigiu "uma saudação fraterna a todos os enfermeiros e enfermeiras", sublinhando que todos têm ainda "na memória, no coração, o trabalho que fizeram no contexto da [pandemia da] covid, no confinamento, e nesse desafio maior das nossas vidas e de toda a humanidade".

"O nosso agradecimento não tem data e, por isso, hoje, no Dia Internacional do Enfermeiro, neste 12 de maio, quero renovar esse agradecimento e, também, dar as boas vindas aos novos enfermeiros que vão chegando a esta classe, que vão chegando a esta profissão tão nobre, e também àqueles que se vão aposentando e que vão tendo uma nova fase das suas vidas", disse Américo Aguiar na mensagem, acrescentando que coloca nas mãos da Virgem "uma ação de graças especial por todos e cada um".

O cardeal Américo Aguiar é um dos 17 bispos portugueses que participam esta noite nas cerimónias do primeiro dia da peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima.

As cerimónias oficiais da peregrinação têm início às 21:30, com a recitação do rosário e a procissão das velas, seguidas da celebração da Palavra, no altar do recinto, presidida pelo cardeal Juan José Omella.

Após esta cerimónia, tem lugar uma noite de vigília de oração, que antecede a procissão eucarística das 07:00 de segunda-feira, seguida de recitação do rosário e missa internacional, com início às 10:00, terminando com a tradicional procissão do Adeus.

Segundo o Santuário de Fátima, estarão presentes nas cerimónias, além do cardeal espanhol e do Núncio Apostólico em Portugal, Ivo Scapolo, 18 bispos.