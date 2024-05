Papa Francisco: “Não faltam cãezinhos e gatos, mas faltam os filhos”

“Sem crianças e jovens, um país perde o seu desejo de futuro”, disse esta sexta-feira o Papa, num encontro em Roma sobre “Estados gerais da natalidade”.

Francisco avisou que o número de nascimentos é o primeiro indicador da esperança de um povo, mas lamentou as opções de muitos italianos e europeus.

“As casas enchem-se de objectos e esvaziam-se de filhos, tornado-se lugares muito tristes. Não faltam cãezinhos e gatos, mas faltam os filhos."

“O problema do nosso mundo não são as crianças que nascem, são o egoísmo, o consumismo e o individualismo que tornam as pessoas saciadas, sós e infelizes”, acerscentou o Santo Padre.