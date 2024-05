Cruz Vermelha já está na estrada a apoiar peregrinos de Fátima

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) já está na estrada a apoiar os peregrinos que se deslocam a pé para Fátima, para as celebrações do 12 e 13 de maio. A instituição tem um total de 17 postos, fixos e móveis, explicou à Renascença Gonçalo Órfão, o coordenador nacional de emergência da Cruz Vermelha.

“Temos sete postos fixos localizados em rotas de peregrinação - quatro na zona norte e três na zona centro -, e 10 postos móveis que, no fundo, acompanham vários trajetos ou mesmo grupos de peregrinos, desde o seu ponto de partida até à chegada ao Santuário”, adiantou.

O apoio está, assim, assegurado em vários dos caminhos que vão dar a Fátima - com postos fixos em Ovar, Santo Tirso, Águeda, Figueira da Foz, Marco de Canavezes, Oliveira de Azeméis e Pombal -, e também no próprio Santuário, que terá “um posto médico avançado, com médicos e uma capacidade de atendimento a qualquer emergência médica que se verifique, e dois postos de socorro em permanência durante as cerimónias”.

Gonçalo Órfão explica que a ajuda que dão é diferenciada, mas a prioridade são os cuidados de saúde. “Primeiros socorros, serviços de enfermagem. Temos também sítios que têm pernoita, lava-pés, alimentação e banhos. Mas, naturalmente, focamo-nos muito na parte de primeiros socorros e serviços de enfermagem”.

A ajuda não se limita aos dias da peregrinação. Desde que abriu o primeiro posto de apoio, há uma semana, já foram assistidas centenas de pessoas. “Começámos dia 29 de abril e vamos terminar a 14 de maio. É um apoio prolongado no tempo nestas rotas de peregrinação, e até ao presente já tivemos 733 assistências. Ou seja, já houve mais de 700 pessoas que vieram aos postos da Cruz Vermelha receber algum cuidado médico ou apoio da parte destes postos de socorro”.

No total, a Cruz Vermelha conta ter duas centenas de voluntários envolvidos nesta operação. “Temos 14 estruturas locais envolvidas e estamos a falar de centenas de voluntários. A nossa estimativa são, aproximadamente, 200 voluntários que vão estar envolvidos, desde a assistência nos percursos, à permanência em Fátima”.

Muitos dos voluntários são profissionais de saúde, mas quem não é também recebeu formação em primeiros socorros, por isso todas as equipas estão aptas a acudir a pequenos traumatismos ou doenças súbitas. Toda a operação é desenvolvida em articulação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). E estão também a alertar para os perigos na estrada.

“Temos uma parceria com a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária para a promoção da segurança e prevenção, que é extremamente importante quando estamos a falar destas peregrinações, porque sabemos que muitos dos acidentes graves que acontecem com peregrinos referem-se a acidentes de viação. Por isso é muito importante alertar, quer os condutores, quer os peregrinos, para os cuidados a ter e a segurança que é necessária para evitar acidentes mais graves”, explica.

Em 2023, só no âmbito das celebrações do 13 de maio, a Cruz Vermelha prestou apoio a 1072 pessoas. E enquanto instituição integrante da Comissão de Apoio ao Peregrino, coordenada pelo Movimento Mensagem de Fátima, dinamizou uma ação de sensibilização, dirigida aos guias de peregrinos a pé, sob o tema “Chamados à Peregrinação com saúde”.